FALECE “ZÉ BORBA”, EX-PREFEITO DE IPERÓ

Nesta quinta-feira (27, 20 horas, faleceu José Homem de Góes, ex-prefeito de Iperó e conhecido no meio político como “Zé Borba”. Ele foi o primeiro prefeito da vizinha cidade em 7 de março de 1965 e tomou posse no dia 21 de março do mesmo ano, quando o município foi oficialmente instalado e permaneceu no cargo até 1968. Em 15 de novembro de 1976 foi eleito novamente e governou Iperó de 1977 a 1982, através de prorrogação de mandato para seis anos. Nesta gestão construiu o atual prédio da Prefeitura e sua inauguração foi em 21 de março de 1980. Possivelmente. seu velório será na cidade de Iperó. No entanto, sua família ainda define esta situação

