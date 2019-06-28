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Destaques da edição de 29-6-2019

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GRUPO DE VIOLEIROS DE CONCHAS EM TATUÍ

BOITUVA REGISTRA 295 CASOS DE DENGUE

CONSERVATÓRIO LEVA MÚSICA E TEATRO À FEIRA DO DOCE

DESTAQUES – STF MANTÉM LULA NA PRISÃO

IN MEMORIAM – AO MESTRE IGNOTO – IRMÃO CLEÓFAS

LOROTAS E MEIAS VERDADES – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

MISSA DE CORPUS CHRISTI REÚNE CENTENAS DE PESSOAS EM MISSA

DIA D DA CAMPANHA DO AGASALHO EM TATUÍ

VIGILÂNCIA  VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA ENTREGA NOVA AVENIDA DONATO FLORES

NOTAS DA CÂMARA

BANDA SINFÔNICA INFANTO JUVENIL ENCERRA MOSTRA

GRUPO DE DANÇA NO CEU DAS ARTES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

CADASTRO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO EM JULHO

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ SEDIA EDIÇÃO DO RBC DAY

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on junho 28, 2019 at 12:36 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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