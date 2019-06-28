Destaques da edição de 29-6-2019

GRUPO DE VIOLEIROS DE CONCHAS EM TATUÍ
BOITUVA REGISTRA 295 CASOS DE DENGUE
CONSERVATÓRIO LEVA MÚSICA E TEATRO À FEIRA DO DOCE
DESTAQUES – STF MANTÉM LULA NA PRISÃO
IN MEMORIAM – AO MESTRE IGNOTO – IRMÃO CLEÓFAS
LOROTAS E MEIAS VERDADES – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
MISSA DE CORPUS CHRISTI REÚNE CENTENAS DE PESSOAS EM MISSA
DIA D DA CAMPANHA DO AGASALHO EM TATUÍ
VIGILÂNCIA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PREFEITURA ENTREGA NOVA AVENIDA DONATO FLORES
NOTAS DA CÂMARA
BANDA SINFÔNICA INFANTO JUVENIL ENCERRA MOSTRA
GRUPO DE DANÇA NO CEU DAS ARTES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
CADASTRO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO EM JULHO
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ SEDIA EDIÇÃO DO RBC DAY
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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