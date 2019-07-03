Anúncios
«
»

Destaques da edição de 6-7-2019

by

 

DEPUTADOS FEDERAIS DESTINAM VERBAS PARA UPA DE TATUÍ

ASSUME NOVO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

FALECE “ZÉ BORBA”, EX-PREFEITO DE IPERÓ

DESTAQUES

IN MEMORIAM – DA SERRA – JOSÉ CELSO DE MELLO

A FESTA DO ESTADO-ESPETÁCULO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE (POSSES E DESPEDIDAS EM CLUBES DE SERVIÇO)

BIG BAND E BANDA SINFÔNICA ABREM FESTA DO DOCE

POLÍCIA MILITAR FORMA MAIS DE 300 ALUNOS EM TATUÍ

SECRETARIAS DEFINEM TEMA DO DESFILE DE 11 DE AGOSTO

ITAPETININGA ASSUME COMANDO DOS BOMBEIROS DE TATUÍ

CONCESSIONÁRIA REAJUSTAM TARIFAS DOS PEDÁGIOS

CÂMARA APROVA LEI ORÇAMENTÁRIA DE TATUÍ PARA 2020

PAT DE TATUÍ EMITE CARTEIRAS DE TRABALHO

PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NA SEGUNDA-FEIRA (8)

SESI INSCREVE PARA PROJETO DE FÉRIAS

FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA DO MUSEU

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1934

AMOR É TEMA DE CONGRESSO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVA

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

PROCON DIVULGARÁ LISTA DE QUEM PERTURBA CONSUMIDOR

MUTIRÃO GRATUITO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios

This entry was posted on julho 3, 2019 at 11:47 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: