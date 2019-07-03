Destaques da edição de 6-7-2019

DEPUTADOS FEDERAIS DESTINAM VERBAS PARA UPA DE TATUÍ
ASSUME NOVO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FALECE “ZÉ BORBA”, EX-PREFEITO DE IPERÓ
DESTAQUES
IN MEMORIAM – DA SERRA – JOSÉ CELSO DE MELLO
A FESTA DO ESTADO-ESPETÁCULO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (POSSES E DESPEDIDAS EM CLUBES DE SERVIÇO)
BIG BAND E BANDA SINFÔNICA ABREM FESTA DO DOCE
POLÍCIA MILITAR FORMA MAIS DE 300 ALUNOS EM TATUÍ
SECRETARIAS DEFINEM TEMA DO DESFILE DE 11 DE AGOSTO
ITAPETININGA ASSUME COMANDO DOS BOMBEIROS DE TATUÍ
CONCESSIONÁRIA REAJUSTAM TARIFAS DOS PEDÁGIOS
CÂMARA APROVA LEI ORÇAMENTÁRIA DE TATUÍ PARA 2020
PAT DE TATUÍ EMITE CARTEIRAS DE TRABALHO
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NA SEGUNDA-FEIRA (8)
SESI INSCREVE PARA PROJETO DE FÉRIAS
FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA DO MUSEU
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1934
AMOR É TEMA DE CONGRESSO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVA
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
PROCON DIVULGARÁ LISTA DE QUEM PERTURBA CONSUMIDOR
MUTIRÃO GRATUITO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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