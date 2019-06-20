Destaques da edição de 22-6-2019

PREFEITURA ANUNCIA INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS
CONCILIAÇÃO PODE SOLUCIONAR DÉBITOS COM A PREFEITURA
FEIRA DO DOCE AGUARDA MILHARES DE VISITANTES
BIG BAND E CAMERATA ATRAÇÕES NO CONSERVATÓRIO
DESTAQUES – STF ENQUADRA HOMOFOBIA COMO RACISMO
NOVA LEI PERMITE VOLTA A EXCLUÍDOS DO SIMPLES
UM TIRO NA LAVA JATO – GAUDÊNCIO TORQUATO
IN MEMORIAM – “UM POUCO MAIS” – LÁZARO LOPES ARRUDA
COLUNA GENTE
GRUPOS JOVENS PARTICIPAM DE PRÁTICA DE CONJUNTO
SINFÔNICA JOVEM NO FESTIVA DE INVERNO
MUSICUM TRIO NA SEMANA DE MÚSICA DE CÂMARA
FUNDO SOCIAL E ESCOTEIROS ARRECADAM AGASALHOS
GRUPOS DE DANÇA DE TATUÍ EM ENCONTRO EM CERQUILHO
PROJETO DEFINE REFERÊNCIAS SALARIAIS
CONCESSIONÁRIA REALIZA OBRAS NA REGIÃO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934
CORPORAÇÃO MUSICAL BANDEIRANTES EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
DESEMBARGADORA INSPECIONA VARA DO TRABALHO
ELI CORRÊA RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO TATUIANO
COLUNA DE ESPORTES
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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