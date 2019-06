Destaques da edição de 22-6-2019

PREFEITURA ANUNCIA INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS

CONCILIAÇÃO PODE SOLUCIONAR DÉBITOS COM A PREFEITURA

FEIRA DO DOCE AGUARDA MILHARES DE VISITANTES

BIG BAND E CAMERATA ATRAÇÕES NO CONSERVATÓRIO

DESTAQUES – STF ENQUADRA HOMOFOBIA COMO RACISMO

NOVA LEI PERMITE VOLTA A EXCLUÍDOS DO SIMPLES

UM TIRO NA LAVA JATO – GAUDÊNCIO TORQUATO

IN MEMORIAM – “UM POUCO MAIS” – LÁZARO LOPES ARRUDA

COLUNA GENTE

GRUPOS JOVENS PARTICIPAM DE PRÁTICA DE CONJUNTO

SINFÔNICA JOVEM NO FESTIVA DE INVERNO

MUSICUM TRIO NA SEMANA DE MÚSICA DE CÂMARA

FUNDO SOCIAL E ESCOTEIROS ARRECADAM AGASALHOS

GRUPOS DE DANÇA DE TATUÍ EM ENCONTRO EM CERQUILHO

PROJETO DEFINE REFERÊNCIAS SALARIAIS

CONCESSIONÁRIA REALIZA OBRAS NA REGIÃO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934

CORPORAÇÃO MUSICAL BANDEIRANTES EM TATUÍ

PALAVRAS CRUZADAS

DESEMBARGADORA INSPECIONA VARA DO TRABALHO

ELI CORRÊA RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO TATUIANO

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios