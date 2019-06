Coro do Conservatório canta música sacra no Teatro Procópio Ferreira

Na quarta-feira (19), 20 horas, o Coro do Conservatório de Tatuí apresenta-se no Procópio Ferreira e interpreta obras da música sacra, sob a regência de Marcos Baldini. Este concerto traz “Ave Maria” (Tanguy Dionis du Séjour), “Sicut Cervus” (Giovanni Perluigi da Palestrina), “Judas, mercator pessimus” (Tomás Luis de Victoria), “Ave Verum Corpus” (William Byrd), “Domini Fili Unigenite – Gloria RV 589” (Antonio Vivaldi), “Introitus – Kyrie – Agnus Dei – Requiem in D minor Op. 48” (Gabriel Fauré), “Ubi Caritas” (Ola Gjeilo), “Stabat Mater” (Franz Schubert) e “Alleluia” (Ralph Manuel).

O regente convidado Marcos Baldini é formado em Licenciatura em Música pela Universidade Metropolitana de Santos, com Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior. Também é formado em Canto Lírico e Regência Coral pelo Conservatório de Tatuí, onde iniciou seus estudos de Canto Erudito, sob orientação da Profª Angelina Colombo Ragazzi. Dentre seus professores de Canto e Interpretação da Música Barroca, destacam-se Marius van Altena (Holanda), Jordi Savall (Espanha), Julia Gooding (Inglaterra), Pedro Couri Neto (MG) e Nicolau de Figueiredo (Schola Cantorum Basiliensi – Basiléia / Suíça), além da Profª Drª Mariana Cioromila (Romênia). Em 2006, conquistou o 1º lugar no II Concurso de Canto realizado pelo Conservatório de Tatuí (2006) e o prêmio de “Melhor Intérprete de Música Brasileira”.

Atuante desde 1988, o Coro foi criado para proporcionar aos estudantes da instituição uma ampla experiência do ambiente profissional da atividade coral. Para isso, desenvolve repertórios variados, que incluem músicas a capella, música brasileira, obras sinfônicas, sacras e óperas.

