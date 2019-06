JULHO HAVERÁ CADASTRAMENTO PARATRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

A Prefeitura de Tatuí, através da Secretaria de Educação, informa que o cadastro dos interessados em utilizar o Transporte de Alunos Universitários no 2º semestre de 2019 será realizado no mês de julho. Os alunos devem ficar atentos às datas e horários, pois haverá três etapas de cadastramento: recadastro, cadastro novo e pré-cadastro. Não será possível realizar cadastros após o término do prazo estipulado.

Recadastro (alunos que já utilizam o transporte) – O recadastramento dos alunos que já utilizam o transporte e têm interesse em renovar o cadastro para o próximo semestre será realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho, das 8 às 17 horas, e no dia 18 de julho, das 14 às 20 horas, na sede do Núcleo de Educação Básica Municipal “Ayrton Senna da Silva” (NEBAM), na Rua Professor Oracy Gomes, nº 551, em frente ao clube XI de Agosto.

Os estudantes devem comparecer com os seguintes documentos: cópia da declaração de matrícula (também serão aceitos boleto da faculdade ou outros documentos que comprovem a matrícula do aluno, como por exemplo, histórico escolar ou grade curricular), RG e CPF original. Já os alunos que estudam em Sorocaba, além dos documentos descritos acima, também devem apresentar cópia do comprovante de renda familiar atualizado, como por exemplo, holerite, Carteira de Trabalho, declaração de autônomo autenticada em cartório ou extrato de aposentadoria (é necessário levar o comprovante de renda de todos que estão declarados na ficha de inscrição).

Cadastro novo (novos alunos) – O cadastro dos alunos que ingressarão na faculdade no 2º semestre de 2019 será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 8 às 17 horas, e dia 24 de julho, das 14 às 20 horas, no NEBAM “Ayrton Senna da Silva”.

Os alunos devem comparecer com a ficha de cadastro (disponível para impressão no site da Prefeitura – www.tatui.sp.gov.br) impressa, preenchida e assinada com os seguintes documentos anexos: uma foto 3×4 e cópias do RG, CPF, declaração de matrícula, comprovante oficial do benefício PROUNI/FIES e comprovante de endereço em nome do aluno, do pai ou da mãe (contas de luz, água ou boleto do cartão de crédito). Caso esteja no nome dos avós ou esposo (a), anexar cópia da certidão de nascimento ou de casamento. Se estiver em nome de terceiros, anexar declaração do mesmo, com firma reconhecida em cartório. Os alunos que forem estudar em Sorocaba, além dos documentos descritos acima, devem apresentar cópia do comprovante de renda familiar atualizado. Menores de idade deverão comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Pré-cadastro (alunos que aguardam o resultado de vestibulares ou a resposta do FIES, PROUNI, EMTU e outros) – O cadastro dos alunos que estão aguardando o resultado do vestibular ou a resposta do financiamento do FIES, ProUni e EMTU, entre outros, mas que desejam assegurar sua vaga no transporte universitário, para ingressar na faculdade no 2º semestre de 2019, será realizado nos dias 25 de julho, das 8 às 17 horas, e no dia 26 de julho, das 14 às 20 horas, no NEBAM “Ayrton Senna da Silva”.

Os interessados devem comparecer com os seguintes documentos: cópias do RG, CPF, comprovante de inscrição no vestibular, comprovante de endereço no nome do aluno, do pai ou mãe (contas de luz, água ou boleto do cartão de crédito). Caso esteja no nome dos avós ou esposo (a), deve-se anexar cópia da certidão de nascimento ou de casamento. Se estiver em nome de terceiros, anexar declaração do mesmo, com firma reconhecida em cartório.

Cadastro e recadastro EMTU – Passe Livre (para alunos que estudam em Sorocaba) – Os alunos matriculados nas instituições de ensino (faculdades) de Sorocaba que não efetuaram cadastro no site da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), devem se cadastrar seguindo quatro etapas: 1ª etapa – Solicite na sua instituição de ensino a inclusão de informações no portal da EMTU, como por exemplo nome completo, RG, CPF e CEP residencial. Também é necessário informar se possui benefícios do ProUni, FIES ou renda per capita menor de um e meio salário mínimo; 2ª etapa – Verifique se seu nome foi incluído no site (www.emtu.sp.gov.br/passe). Preencha o formulário da requisição, envie os documentos digitalizados e imprima o boleto; 3ª etapa – Faça pagamento do boleto na rede bancária. Caso não encontre seu nome no site, informe-se em sua instituição de ensino; 4ª etapa – Aguarde a confirmação da concessão do benefício pela EMTU.

Alunos que já possuem o cadastro junto a EMTU e utilizam o transporte da empresa “Rápido Campinas” não precisam realizar o recadastramento para o 2º semestre de 2019.

