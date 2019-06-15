Destaques da edição de 15-6-2019

ESQUADRILHA DA FUMAÇA DEVERÁ ESTAR NO CÉU DE TATUÍ
TATUIPREV – CÂMARA OFICIA POLÍCIA FEDERAL
TATUIANO É DESTAQUE EM UNIVERSIDADE DA RÚSSIA
TATUÍ PROGRAMA FESTA DO DOCE EM JULHO
IN MEMORIAM – EÍ-LO… – JOSÉ CELSO DE MELLO
ELEITORAL –LEI TIPIFICA CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
A VIOLÊNCIA NO DESERTO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
SERVIÇO AUXILIA MORADORES DE RUA NAS NOITES FRIAS
JAZZ COMBO NO MÚSICA NA PRAÇA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PROGRAMA GPS RURAL CADASTRA INTERESSADOS
CÂMARA APROVA LEI QUE CRIA FUNÇÕES GRATIFICADAS
CONSERVATÓRIO COM NOVAS APRESENTAÇÕES
PLANTIO DE MUDAS ENCERRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934
FUNDO SOCIAL ABRE CAMPANHA DO AGASALHO
BIBLIOTECA EXIBE FILME JAPONÊS INSPIRADOR
PALAVRAS CRUZADAS
PREFEITURA REALIZA MUTIRÃO DE DÉBITOS FISCAIS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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