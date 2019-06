VEREADOR DENUNCIA FRAUDADOR QUE PRESTOU SERVIÇO PARA O TATUIPREV

Na terça-feira (4), em entrevista à Rádio Notícias, o vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí, revelou que a empresa de um brasileiro preso na Itália e suspeito de fraudes no valor de R$ 1,3 bilhão contra institutos de previdências, durante os anos de 2013 e 2014, prestou serviços para o Tatuiprev. Este instituto dos funcionários municipais de Tatuí paga pensões e aposentadorias dos funcionários da Prefeitura e tem uma considerável reserva financeira para esta finalidade.

O presidente Antonio Marcos de Abreu afirma que “para garantir a tranquilidade dos servidores municipais, estamos realizando um verdadeiro “pente fino” no Tatuiprev”. Ele conta que foi aberta uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), presidida pelo vereador Ronaldo José da Mota, e esta verifica toda a documentação do Tatuiprev. No entanto – afirma o vereador – “os trabalhos já apontam para dados preocupantes, com o envolvimento deste empresário na gestão anterior (2013 e 2014). Antonio Marcos informa e mostra notícia da Folha de S.Paulo. Esta revela que “a Polícia Federal deteve o empresário e este estava foragido na Itália”. Nas próximas sessões da Câmara Municipal de Tatuí, a CEI deve apresentar o relatório de sua fiscalização.

