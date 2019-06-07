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Destaques da edição de 8-6-2019

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FESTA JUNINA ANIMA PRAÇA DA MATRIZ

SUPOSTO FRAUDADOR PRESTOU SERVIÇO PARA O TATUIPREV

GRUPO DO CONSERVATÓRIO NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA

DESTAQUES (NOVAS REGRAS PARA PLANOS DE SAÚDE)

IN MEMORIAM – o VELHO PILÃO – ALEXANDRE MILANI FILHO

SERÁ QUE VAI DAR CERTO? – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

ACE PROMOVE O DIA DO AMOR

EXPOSIÇÃO COM FOTOS DE DOCES NO MUSEU

PREFEITURA INAUGURA O CATE

FORA DA META VACINA CONTRA GRIPE CONTINUA EM TATUÍ

DESCASO DA VIVO DEIXA MORADORES SEM SERVIÇO DE TELEFONIA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

CONSERVATÓRIO APRESENTA MOSTRA DE TEATRO

ASILO PREPARA FESTA DA CARIDADE

PROJETO EDUCATIVO JUNINO NO MUSEU

COLUNA DE ESPORTES

VARA DO TRABALHO PASSA POR CORREIÇÃO

COLUNA POLICIAL

SESI PROMOVE CONCURSO DE CULINÁRIA

MUSEU APRESENTA FILME “PELA JANELA”

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on junho 7, 2019 at 7:33 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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