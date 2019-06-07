Destaques da edição de 8-6-2019

FESTA JUNINA ANIMA PRAÇA DA MATRIZ
SUPOSTO FRAUDADOR PRESTOU SERVIÇO PARA O TATUIPREV
GRUPO DO CONSERVATÓRIO NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA
DESTAQUES (NOVAS REGRAS PARA PLANOS DE SAÚDE)
IN MEMORIAM – o VELHO PILÃO – ALEXANDRE MILANI FILHO
SERÁ QUE VAI DAR CERTO? – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
ACE PROMOVE O DIA DO AMOR
EXPOSIÇÃO COM FOTOS DE DOCES NO MUSEU
PREFEITURA INAUGURA O CATE
FORA DA META VACINA CONTRA GRIPE CONTINUA EM TATUÍ
DESCASO DA VIVO DEIXA MORADORES SEM SERVIÇO DE TELEFONIA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
CONSERVATÓRIO APRESENTA MOSTRA DE TEATRO
ASILO PREPARA FESTA DA CARIDADE
PROJETO EDUCATIVO JUNINO NO MUSEU
COLUNA DE ESPORTES
VARA DO TRABALHO PASSA POR CORREIÇÃO
COLUNA POLICIAL
SESI PROMOVE CONCURSO DE CULINÁRIA
MUSEU APRESENTA FILME “PELA JANELA”
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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