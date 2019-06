VACINAÇÃO CONTRA GRIPE CONTINUA COM ÍNDICES ABAIXO DA META

Se não houver prorrogação do prazo, termina nesta sexta-feira (31) a campanha de vacinação gratuita contra a gripe. De acordo com a assessoria da municipalidade, a campanha atingiu, até o momento, 62,41% do público alvo, um índice abaixo da meta estipulada pelos profissionais da Vigilância Epidemiológica, que é chegar a 90% da população, que corresponde à aplicação de 36.044 doses da vacina.

Até a segunda-feira (27), haviam sido aplicadas 25.165 doses da vacina, distribuídas da seguinte maneira: crianças de seis meses a dois anos de idade (1.432 doses), crianças de dois até cinco anos de idade (2.213 doses), crianças de cinco anos de idade (631 doses aplicadas), gestantes (844 doses), trabalhadores da área da saúde (2.527 doses), professores (861 doses), puérperas (228 doses), idosos (10.143 doses), pessoas com comorbidades (6.115 doses) e policiais e bombeiros, com 171 doses aplicadas.

A equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Tatuí continua orientando as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários a comparecer em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana e rural do município, para receber a dose da vacina. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Rosana Oliveira, lembra que “todas as unidades de saúde da cidade estão com doses da vacina sobrando, é muito importante que as pessoas aproveitem a última semana para se vacinar, prevenindo-se não somente a gripe, mas também contra as complicações da doença, como, por exemplo, a pneumonia, que pode até levar os pacientes à morte”.

Fazem parte dos grupos prioritários idosos a partir de 60 anos de idade, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores da área da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades (doença respiratória, cardíaca, hepática, renal ou neurológica crônica, diabetes, obesos, imunossupressão, transplantados e trissomias), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para se vacinar, basta comparecer na unidade de saúde mais próxima de sua casa, com a carteira de vacinação e um documento com foto em mãos. Vale lembrar que os doentes crônicos precisam de uma carta do médico ou a receita da medicação de uso contínuo. Em caso de dúvidas, ligue para o fone: (15) 3259-6358

