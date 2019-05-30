Destaques da edição de 1-6-2019

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PREFEITA PRESIDE CONSELHO DA REGIÃO METROPOLITANA
ESCOLAS PARTICIPAM DE FESTA DE SÃO JOÃO DO BENFICA
IN MEMORIAN – CARÁTER – POESIA DE LÁZARO LOPES ARRUDA
CANDIDATOS PODEM SE INSCREVER PARA O CONSELHO TUTELAR
DESTAQUES
OS ENVIADOS DE DEUS – GAUDÊNCIO TORQUATO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA GENTE
DROGARIA COOP ALERTA SOBRE O DIA MUNDIAL SEM FUMO
PACAEMBU VENDE CASAS DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”
PARCERIA DIVULGA CONSERVATORIO NO BRASIL
FUNDO SOCIAL INICIA CAMPANHA DO AGASALHO
GRUPO PROMOVE FEIRA DO TRICÔ
VACINA CONTRA GRIPE COM ÍNDICE BAIXO EM TATUÍ
SAÚDE E SEGURANÇA COM NOVA VIATURAS
SEMINARISTA ORDENADO DIÁCONO TRANSITÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1934
PREFEITURA PROGRAMA FEIRA DO DOCE
PALAVRAS CRUZADAS
QUADROS DE ARTISTA DE TATUÍ EXPOSTO NO MUSEU
MUSEU APRESENTA EXPOSIÇÃO AFROPEANA
COLUNA DE ESPORTES
GRUPO DE VIOLA NO MÚSICA NA PRAÇA
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
SEBRAE ENSINA PLANEJAR EMPREENDIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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