PARCERIA DIVULGA CONSERVATÓRIO PARA O BRASIL

Na quarta-feira (22), O Conservatório de Tatuí assinou convênio com o projeto “Orquestrando o Brasil”, no Teatro Procópio Ferreira, com a presença do maestro João Carlos Martins, prefeita Maria José Vieira de Camargo e diretores da Abaçai Arte e Cultura, que administra a escola de música tatuiana.

A parceria envolve diversas ações, como o fornecimento de conteúdo pedagógico e artístico do Conservatório de Tatuí, divulgação da agenda cultural da escola pelo “Orquestrando o Brasil”, realização conjunta de master classes, seminários, concertos e outras atividades compartilhadas. Está no projeto intercâmbio de solistas e outros convidados entre as orquestras integrantes do “Orquestrando o Brasil” e os grupos artísticos e pedagógicos mantidos pelo Conservatório.

O maestro João Carlos Martins disse que vincular o projeto “Orquestrando o Brasil” ao Conservatório, uma das mais renomadas escolas de música da América Latina, é possibilitar o acesso de milhares de músicos participantes do projeto à excelência de uma das mais sérias e bem sucedidas ações no setor cultural do País. “A parceria significa mais um passo do Orquestrando o Brasil, que fornecerá também, a partir de agora, um conteúdo técnico e a oportunidade de acesso a professores e profissionais reconhecidos internacionalmente, visto que os principais músicos da atualidade tiveram formação no Conservatório de Tatuí”, diz Martins.

Atualmente, com cerca de dois mil alunos, o Conservatório de Tatuí disponibiliza gratuitamente aulas de música clássica, luteria, regência, MPB/Jazz, choro, música raiz, artes cênicas e educação musical. Além do ensino de alta qualidade, mantém 30 grupos pedagógicos e artísticos, como orquestras, bandas, big bands, Cia. de Teatro, e dezenas de grupos de música de câmara.

Durante o evento, o maestro João Carlos Martins fez uma referência especial aos maestros José Coelho de Almeida e Antonio Carlos Neves Campos, ex-diretores do Conservatório de Tatuí. “O Conservatório viveu bons e maus momentos em sua história. Dois momentos foram bastante positivos vivenciados pela direção dos maestros Coelho e do Neves”, cita o maestro João Carlos Martins.

