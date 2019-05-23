Destaques da edição de 25-5-2019

MARIA JOSÉ RECEBE PRÊMIO DE PREFEITA EMPREENDEDORA
NÚCLEO MUSICAL DE BOTUCATU NA PRAÇA DA MATRIZ
IN MEMORIAM – SE EM … – JOSÉ CELSO DE MELLO
COOP DESTINA R$ 185 MIL PARA APAES
POPULISMO NÃO É AMEAÇA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
COLUNA GENTE
BIG BAND NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ ENFRENTA EL TRIGRE NO DIA DO DESAFIO
APLICATIVO CALCULA DOSAGEM DE MEDICAMENTOS
PREFEITURA REALIZA MUTIRÃO DO MEI
PROJETO REORGANIZA CONSELHO TUTELAR
EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA ARTISTAS TATUIANOS
PARÓQUIA DE SÃO ROSA COM NOVENA DE PENTECOSTES
CARTILHA PREVINE VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL
PAT OFERECE EMPREGOS EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
CONSERVATÓRIO COM APRESENTAÇÕES GRATUITAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos, portarias e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, edital do Cartório de Registro de Imóveis e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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