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Destaques da edição de 18-5-2019

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VACINA CONTRA GRIPE PROSSEGUE EM TATUÍ

SANTA CASA INAUGURA NOVA PEDIATRIA

PADRE ANTONIO MARIA NO JARDIM SANTA RITA

SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO APRESENTA-SE NO TEATRO

DESTAQUES

IN MEMORIAM – DIÁLOGO ÍNTIMO – IRMÃO CLEÓFAS

A IDENTIDADE DO PAÍS E DO GOVERNO – GAUDÊNCIO TORQUATO

CONCESSIONÁRIA INTERDITA TREVO NA SP-127

COLUNA GENTE

MAESTRO FAZ PARCERIA COM O CONSERVATÓRIO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

GRITO DE FESTIVAL NA CONCHA ACÚSTICA

BIG BAND NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA

MUSEU SEDIA SARAU AFRO

PROJETO CRIA SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA UNIVESP-TATUÍ

CCR COM VAGAS PARA DEFICIENTES EM TATUÍ

EM CENA O FESTIVAL MOVIMENTA

JAZZ COMBO EM ESCOLAS DE TATUÍ

COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

PALAVRAS CRUZADAS

MARATONA TEATRAL EM ESCOLAS DE TATUÍ

CEU DAS ARTES OFERECE AULAS DE TEATRO

COLUNA DE ESPORTES

PALESTRA DO SEBRAE ENSINA A VENDER MAIS

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on maio 16, 2019 at 8:04 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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