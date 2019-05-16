Destaques da edição de 18-5-2019

VACINA CONTRA GRIPE PROSSEGUE EM TATUÍ
SANTA CASA INAUGURA NOVA PEDIATRIA
PADRE ANTONIO MARIA NO JARDIM SANTA RITA
SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO APRESENTA-SE NO TEATRO
DESTAQUES
IN MEMORIAM – DIÁLOGO ÍNTIMO – IRMÃO CLEÓFAS
A IDENTIDADE DO PAÍS E DO GOVERNO – GAUDÊNCIO TORQUATO
CONCESSIONÁRIA INTERDITA TREVO NA SP-127
COLUNA GENTE
MAESTRO FAZ PARCERIA COM O CONSERVATÓRIO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
GRITO DE FESTIVAL NA CONCHA ACÚSTICA
BIG BAND NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA
MUSEU SEDIA SARAU AFRO
PROJETO CRIA SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA UNIVESP-TATUÍ
CCR COM VAGAS PARA DEFICIENTES EM TATUÍ
EM CENA O FESTIVAL MOVIMENTA
JAZZ COMBO EM ESCOLAS DE TATUÍ
COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
PALAVRAS CRUZADAS
MARATONA TEATRAL EM ESCOLAS DE TATUÍ
CEU DAS ARTES OFERECE AULAS DE TEATRO
COLUNA DE ESPORTES
PALESTRA DO SEBRAE ENSINA A VENDER MAIS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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