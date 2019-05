CARTILHA ORIENTA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR

A Campanha “Maio Amarelo – No Trânsito, o Sentido é a Vida” iniciou na terça-feira (14) em Tatuí com a visita de alunos à prefeita Maria José Vieira de Camargo. Neste dia foram entregues cartilhas com informações de trânsito e do transporte de alunos, com orientações para pais ou responsáveis ao contrarar serviço particular de transporte escolar.

A programação municipal do “Maio Amarelo” leva palestras educativas sobre o trânsito em oito escolas da rede municipal de ensino, com a finalidade de despertar desde cedo nas crianças a necessidade de segurança no trânsito.

Nos dias 17 e 18 de maio, na Rua José Bonifácio, será realizado um “Pit-Stop”, em parceria com a Yamaha Jet Balbec. Na ocasião, motociclistas recebem panfletos educativos. Segundo informações da Prefeitura, além disso, também será oferecida uma troca de óleo gratuita a todos os motociclistas que aceitarem fazer uma experiência. Esta consiste em entrar em um veículo e observar que, em razão dos pontos-cegos do carro, muitas vezes, o condutor não consegue ver o motociclista. O objetivo é causar um impacto real e conscientizar o motociclista de que ele precisa praticar a direção defensiva para evitar acidentes.

Ainda nos dias 17 e 18 de maio, na Rua Cel. Aureliano de Camargo, haverá a atividade “Cidade do Trânsito”. Será montado um circuito na rua, para que as crianças possam aprender, na prática, a respeitar as sinalizações de trânsito. As crianças percorrerão o circuito e, no final, receberão uma Carteira de Habilitação fictícia.

Nos dias 24 e 25 de maio, acontece uma Blitze Educativa na Praça da Matriz, em parceria com a CCR SPVias e a EMEF “Eugênio Santos”. As crianças farão um pedágio para todos os veículos e os motoristas recebem panfletos da Campanha “Maio Amarelo”.

Dias 17, 18 e 24 de maio, a Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal do Reino de Deus realiza na Praça da Matriz ação de conscientização sobre o uso de celular no trânsito. Os motoristas serão abordados e os jovens irão orientá-los sobre o perigo de utilizar o celular ao volante. Durante o projeto será feito um esclarecimento sobre o uso das faixa de pedestres.

