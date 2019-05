CONSELHO DE JUSTIÇA PROMOVE SEMANA DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA

No período de 27 a 31 de maio, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove em todo o País a “5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista”, com o slogan: “Menos conflitos, mais soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo”. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), com sede em Campinas, da qual a Vara do Trabalho de Tatuí faz parte, participa da semana de conciliação, que tem como objetivo proporcionar, por meio de solução amigável, maior celeridade na solução de conflitos trabalhistas. Durante o evento, a Justiça do Trabalho soma esforços para ampliar o número de audiências entre patrões e empregados, buscando alcançar o maior número possível de acordos.

Empresas e trabalhadores com ações em trâmite no TRT da 15ª Região podem procurar as unidades judiciárias trabalhistas em suas cidades e comunicar a intenção de realizar uma conciliação. Depois disso, é agendada uma audiência e as próprias partes, perante o magistrado e o mediador, acordam a solução mais justa para ambas. Em Tatuí, a Vara do Trabalho atende na Rua José Bonifácio, nº 170, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, ou pelo fone: (15) 3251-7025.

