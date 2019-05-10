Destaques da edição de 11-5-2019

SANTA CASA DE TATUÍ INAUGURA NOVA PEDIATRIA
PACAEMBU ANUNCIA INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÃO DE CASAS
IN MEMORIAM – GUARDA TEU CORAÇÃO – LÁZARO LOPES ARRUDA
DESTAQUES
UM TRIBUTO À HUMANIDADE – GAUDÊNCIO TORQUATO
NOMA RETOMA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA EM TATUÍ
COLUNA GENTE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1933
FESTA DE SÃO JORGE
DIA DA LITERATURA TATUIANA
FILME NO MUSEU PAULO SETÚBAL
MUTIRAÇÃO DE CASTRAÇÃO
PALAVRAS CRUZADAS
FATECS COM INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR
DETRAN PRORROGA INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO PROMOVE SEMANA DA CONCILIAÇÃO
TATUÍ NA CAMPANHA DE TRÂNSITO “MAIO AMARELO”
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CONSERVATÓRIO COM ATRAÇÕES NA PRÓXIMA SEMANA
POSSE DIRETORIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROJETOS APROVADOS NA CÂMARA CRIAM CARGOS NO EXECUTIVO
HOMENAGEM A EMPREGADOS DA PASTELARIA TAMBELLI
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FUNDO SOCIAL PROMOVE CURSO DE BOLOS CASEIROS
COLUNA POLICIAL
CRUZAMENTOS DA SÃO BENTO SETOR DE TRÂNSITO
CLASSIFICADOS
EDIÇÃO DE MENSAGENS DO DIA DAS MÃES
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí, Associação Parque Residencial São Marcos e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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