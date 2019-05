PACAEMBU ANUNCIA INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÃO DE CASAS EM TATUÍ

Dia 30 de abril, em entrevista coletiva na Prefeitura de Tatuí, a direção da Construtora Pacaembu e a prefeita Maria José Vieira de Camargo anunciaram investimentos na área de construção civil e infraestrutura viária na região sul da cidade.. Em parceria com a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, a Pacaembu informou à imprensa a construção do Residencial Vida Nova Tatuí 2, com 500 casas e investimento de R$ 60 milhões. A empresa informa que será a oportunidade para famílias que querem sair do aluguel em um empreendimento com alta qualidade e preço baixo. As casas serão térreas e não geminadas, dentro de um novo bairro planejado e com infraestrutura completa.

A prefeita Maria José, durante a coletiva, informou a contrapartida que o município irá receber da Pacaembu. No projeto consta a duplicação da Rua Teófilo Andrade Gama, numa extensão de quase dois quilômetros, duplicação da ponte sobre o Rio Tatuí, drenagens e terraplenagens, construção de duas rotatórias, iluminação e canteiros centrais, a partir das UBS do Rosa Garcia até a EMEF “Alan Alves de Araújo”. Diz a prefeita que “é a contrapartida solicitada à construtora Pacaembu para construir o Residencial Vida Nova 2, com 500 casas financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida (renda familiar acima de R$ 1.600,00), em parceria com a Caixa”. Segundo registros da Prefeitura, a região sul reúne uma população estimada em mais de 20 mil pessoas, residentes nos bairros Jardim Santa Rita de Cássia, Tanquinho, Residencial Vida Nova 1, Jardim Novo Horizonte e Jardim Gramado. No total, as contrapartidas da empresa em obras e melhoria da infraestrutura urbana estão estimadas em R$ 3,5 milhões.

Como comprar – A Construtora Pacaembu informa que o bairro planejado será comercializado por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Cada imóvel vai custar a partir de R$ 121.990,00, com subsídios de até R$ 31.665,00, possibilidade de utilizar o FGTS e de financiamento em até 360 meses. As parcelas mensais serão a partir de R$ 510,00. Cada terreno terá a partir de 176,00 m² e as casas medirão 45,47 m² de área construída, com sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro e área de serviço coberta, com laje e pisos cerâmicos em todos os ambientes. A infraestrutura do bairro contempla rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo urbano, sinalização viária, passeio público, rede de energia elétrica e iluminação pública e projeto de acessibilidade atendendo à Norma ABNT 9050. Além disso, a Pacaembu informa que a construção das casas atende às especificações da Caixa e do Código Sanitário para Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo, assim, os projetos adotarão os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes.

Os cadastros para os interessados em adquirir uma das unidades do Vida Nova Tatuí 2 podem ser feitos até o dia 16 de maio, na Praça da Matriz, inclusive aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas. Uma estrutura foi instalada atrás do coreto para receber com conforto as famílias interessadas.

A partir o dia 20 de maio, os cadastros serão realizados no Plantão de Atendimento da Pacaembu Construtora, na Rua 15 de Novembro, 96, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados das 9 às 13 horas.

Documentação – Para o cadastro, os interessados devem levar os seguintes documentos pessoais: RG e CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos, Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica, telefone, fatura de cartão de crédito ou extrato bancário recebido via Correio).

Também é preciso levar documentos para comprovação de renda Os assalariados podem apresentar os três últimos holerites, a Carteira de Trabalho e o Extrato do FGTS atualizado; empresários e autônomos, o Imposto de Renda e o Contrato Social com os três últimos Pró-Labores; aposentados levam o número do benefício e o último extrato do INSS; e os não assalariados podem levar os extratos de conta corrente, dos últimos três meses, constando o valor do limite do cheque especial, e as três últimas faturas do cartão de crédito.

Mais empregos e desenvolvimento – A construção do novo bairro vai impactar positivamente a economia local e deve gerar em torno de 200 empregos diretos e 500 empregos indiretos na região. Para facilitar o fluxo de veículos na principal avenida de circulação, serão construídas duas rotatórias e será realizada a recomposição de 7 mil m2 de asfalto na mesma via.

A Prefeitura informa que nos próximos dias realizará uma licitação para a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Santa Rita. Além disso, está sendo licitada a construção de uma creche escola para atender 300 crianças, no Residencial Vida Nova 1, também construído pela Pacaembu. O investimento da Prefeitura nessa obra será de cerca de 4 milhões de reais. A prefeita Maria José, durante a entrevista coletiva, disse que reivindica junto ao Governo do Estado a edificação de uma escola de Ensino Médio para atender alunos da região.

Sobre a Pacaembu – A Construtora Pacaembu tem 26 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, a construtora se especializou na construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 50 mil moradias em mais de 40 municípios paulistas. É membro e participa ativamente da ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), entidade que reúne as maiores empresas do país do setor da construção civil.

Em 2018, a Construtora Pacaembu, pelo 3º ano consecutivo, foi classificada pela revista As melhores, da Isto É Dinheiro, como a 1ª empresa do país na categoria Construção Imobiliária Capital Fechado. Outro ranking do mercado imobiliário, que atesta o seu crescimento, é a publicação anual Valor 1000, do jornal Valor Econômico, que a classificou na 7ª posição nacional na categoria Empreendimentos Imobiliários.

