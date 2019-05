Destaques da edição de 27-7-2019

TATUÍ CELEBRA SÃO JORGE

PREFEITURA REFORMA JARDIM DA SANTA

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA SEGUNDA FASE

IN MEMORIAM – VELHO TRONCO – JOSÉ CELSO DE MELLO

MUTIRÃO DA CASTRAÇÃO

DESTAQUES

CHIPANZÉ, MAQUIAVEL E GANDHI – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

MOSTRA DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CONSERVATÓRIO

COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS

MÚSICA DE RAIZ NO CONSERVATÓRIO

TRÊS EXPOSIÇÕES EM CARTAZ

SANTA CASA EM PARCERIA COM PLANO DE SAÚDE

CÂMARA APROVA ONZE PROJETOS

FUNDO SOCIAL RECEBE TRÊS CADEIRAS DE RODAS

BANDA DE ITATINGA NA PRAÇA DA MATRIZ

EMPRESAS PODEM SE INSCREVER NA FEIRA DO DOCE

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

MAIS UMA TURMA FORMADA EM CONTROLE DO TABAGISMO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

UMA VÍTIMA FATAL NA REGIÃO NO FERIADO DE PÁSCOA

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA DIA 4 DE MAIO

Anúncios