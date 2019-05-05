Destaques da edição de 27-7-2019

TATUÍ CELEBRA SÃO JORGE
PREFEITURA REFORMA JARDIM DA SANTA
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA SEGUNDA FASE
IN MEMORIAM – VELHO TRONCO – JOSÉ CELSO DE MELLO
MUTIRÃO DA CASTRAÇÃO
DESTAQUES
CHIPANZÉ, MAQUIAVEL E GANDHI – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
MOSTRA DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CONSERVATÓRIO
COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS
MÚSICA DE RAIZ NO CONSERVATÓRIO
TRÊS EXPOSIÇÕES EM CARTAZ
SANTA CASA EM PARCERIA COM PLANO DE SAÚDE
CÂMARA APROVA ONZE PROJETOS
FUNDO SOCIAL RECEBE TRÊS CADEIRAS DE RODAS
BANDA DE ITATINGA NA PRAÇA DA MATRIZ
EMPRESAS PODEM SE INSCREVER NA FEIRA DO DOCE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
MAIS UMA TURMA FORMADA EM CONTROLE DO TABAGISMO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
UMA VÍTIMA FATAL NA REGIÃO NO FERIADO DE PÁSCOA
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA DIA 4 DE MAIO
Deixe um comentário