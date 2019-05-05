Destaques da edição de 20-4-2019

COMUNIDADE CATÓLICA CELEBRA SEMANA SANTA
EVANGÉLICOS ENCENAM PAIXÃO DE CRISTO
BIG BAND NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA
IN MEMORIAM – O DESCASO DO SIMPLES – IRMÃO CLEÓFAS
CONSERVATÓRIO AGENDA QUATRO APRESENTAÇÕES
DESTAQUES
UM NOVO PACTO SOCIAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
TATUÍ RECEBE NOVAS AMBULÂNCIAS
FUNDO SOCIAL PROMOVE CURSO DE BISCOITOS
INSCRIÇÕES PARA ENCUBADORA DE EMPRESAS
CLÍNICA ESCOLA PODE ATENDER 110 CRIANÇAS COM AUTISMO
ALUNOS RECEBEM UNIFORMES ESCOLARES
EXPOSIÇÃO COLETIVA COM INSCRIÇÕES ABERTAS
PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
PISCINAS DO MARIA TUCA FECHAM PARA MANUTENÇÃO
OFICINA DE DESENHO ANIMADO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA DE ESPORTES
COMUNIDADE RECADO PROMOVE ENCONTRO
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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