“NA CULTURA, NENHUM CORTE SERÁ FEITO”, GARANTE GOVERNADOR DÓRIA

Na segunda-feira (8), João Doria publicou em suas redes sociais um vídeo que esclarece a recente polêmica acerca do contingenciamento de aproximadamente 23% no orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “Sobre notícias que estão circulando sobre um suposto corte no orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não é verdade que vamos cortar serviços e programas desta pasta, nem fechar espaços culturais. Nada será fechado, nada será interrompido na Cultura”, garantiu Doria. O Secretário Sérgio Sá Leitão felicitou a atitude: “Parabéns para o Governador e para todos nós que amamos a arte e a cultura e reconhecemos sua importância econômica e social”.

João Dória explica que “toda a polêmica ocorreu porque anunciamos recentemente que será preciso fazer um contingenciamento no orçamento do Governo, por conta de um déficit de R$ 10,5 bilhões. Fizemos uma avaliação criteriosa e, na Cultura, nenhum corte será feito”, assegura o Governador. Doria diz ainda que o déficit será resolvido com a extinção de estatais, cortes de cargos em comissão e transferência dos ativos onerosos do Estado à iniciativa privada via PPPs, concessões e privatizações. O Governador ressalta que valoriza e apóia a cultura: “As atividades culturais e criativas são marcas registradas do nosso Estado e contribuem para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo”.

A repercussão negativa para o governo de Dória começou quando o jornalista João Luiz Sampaio, do Caderno 2, do jornal “O Estado de S. Paulo”, divulgou o impacto dos cortes de verba na Secretaria Estadual da Cultura. Na matéria, Sampaio informa que “a previsão é a demissão de 60 professores, dispensa de 800 alunos do Conservatório de Tatuí e o encerramento das atividades do pólo de São José do Rio Pardo”. O matutino paulista elencou outros programas da cultura que seriam afetados. Esta informação levou manifestantes à Avenida Paulista, com a presença do maestro João Carlos Martins. O maestro postou um vídeo e afirmou que “ontem (domingo) éramos inúmeras pessoas na Avenida Paulista, preocupadas com os cortes divulgados na área da cultura. Hoje fiquei feliz em saber que o governador João Dória fez um depoimento dizendo que a nossa área não será prejudicada. Como sempre digo, a cultura representa a alma de uma nação”.

Projeto Guri – O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou dia 1º de abril, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a decisão de manter o “Projeto Guri”, programa sociocultural brasileiro, que promove iniciação e formação musical para crianças e adolescentes. Esta decisão do governador foi em razão da agenda negativa que ele criaria em seu governo, se insistisse em reduzir a verba deste programa. No anúncio, que contou também com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia e do secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, Doria apresentou as medidas previstas para que serviços essenciais não sejam interrompidos. “Não haverá nenhuma interrupção no ‘Projeto Guri’, que continuará operando regularmente, atendendo 64 mil crianças e adolescentes em todo o Estado, sem redução de alunos e professores. Neste ano, temos um investimento previsto de R$ 94,7 milhões para o Projeto Guri”, disse o governador paulista. Foto: Governo de São Paulo – Gilberto Marques

