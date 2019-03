AUMENTAM EMPREGOS EM TATUÍ

Dados oficiais divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontam que no mês de fevereiro o município de Tatuí contabilizou 842 admissões e 724 desligamentos, totalizando um crescimento de 118 empregos com carteira assinada. Na área da construção civil, foram 34 admissões e 37 demissões (três empregos negativos). No comércio ocorreram 227 admissões e 207 desligamentos (vinte empregos positivos). Na área de serviços, foram 286 admissões e 266 demissões (vinte empregos positivos). Na indústria, 232 pessoas foram admitidas e 137 demitidas (95 empregos positivos). Na agropecuária houve 61 admissões e 73 demissões (12 empregos negativos) e no setor extrativo mineral ocorreram três demissões.

Em janeiro deste ano, houve queda na criação de empregos em Tatuí. De acordo com o Caged, aconteceram 811 admissões e 842 demissões, totalizando um saldo negativo de 31 empregos com carteira assinada. Em relação a fevereiro de 2018, a geração de empregos em Tatuí foi menor. No ano passado, neste mesmo mês, foram 909 admissões e 609 desligamentos. O saldo positivo foi de 300 empregos com carteira assinada. Este número mostra a desaceleração da economia no governo Bolsonaro, em relação ao governo de Michel Temer.

Outras cidades da região em fevereiro/2019 – Em Boituva foram 714 admissões e 614 desligamentos (100 empregos positivos). Cerquilho teve 372 admissões e 327 desligamentos (45 empregos positivos). Cesário Lange teve 85 admissões e 133 desligamentos (48 empregos negativos). E em Itapetininga ocorreram 1276 admissões e 1162 desligamentos (114 empregos positivos).

Procura de emprego – A procura de vagas de empregos em Tatuí é significativa. Na última edição, o Jornal Integração publicou matéria sobre disponibilização de vagas para o Programa de Estágio 2019 da Yazaki. As vagas são destinadas à planta de Tatuí. Este semanário disponibilizou também a informação na página do Facebook do jornal. Até a terça-feira (26), 13.802 pessoas acessaram a informação, como mostrava o site oficial do Facebook.

