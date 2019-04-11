Destaques da edição de 13-4-2019

DÓRIA DIZ QUE NÃO HAVERÁ CORTE NA CULTURA
PREFEITURA RECAPEA AVENIDA DONATO FLORES
BANDA DE ITAPETININGA NO “MÚSICA NA PRAÇA”
DESTAQUES
A VIA PARLAMENTARISTA – GAUDÊNCIO TORQUATO
IN MEMORIAM – CONTEMPLAÇÃO – LÁZARO LOPES ARRUDA
COLUNA GENTE
PROJETO DA APAE NA FUNDAÇÃO ITAU
INSTITUTO AYRTON SENNA IMPLANTA “GESTÃO NOTA 10” EM TATUÍ
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PAULO SETUBAL
TATUÍ RECEBE CIRCUITO SESC DAS ARTES
TATUÍ INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA PINTOR TATUIANO
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DE PROCURADOR E FISCAL TRIBUTÁRIO
PARCERIA LEVA ÁGUA AO BAIRRO BAMBUZAL
BIBLIOTECA EXIBE FILME DE SUCESSO NO JAPÃO
SESI APRESENTA ESPETÁCULO TEATRAL
CENTRO PAULA SOUZA OFERECE CONSULTORIA PARA I.R
ESPORTE COM ARTE EM CARTAZ NO CENTRO CULTURAL
CEU DAS ARTES ABRE INSCRIÇÕES PARA IOGA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1933
ESCOLAS TÉCNICAS ABREM VESTIBULINHO
ELEKTRO COMBATE FURTO DE ENERGIA EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
GOVERNO FEDERAL EXTINGUE HORÁRIO DE VERÃO
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ REGISTRA DEZ CASOS DE DENGUE EM 2019
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário