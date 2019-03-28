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Destaques da edição de 30-3-2019

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TATUÍ COM CRESCIMENTO DE EMPREGOS

MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA BANDA MAESTRO PINGO

BISPO DIZ QUE AGENTES PÚBLICOS DEVE SE APROXIMAR DO POVO

IN MEMORIAM – BOTÕES DA CIRANDA – ALEXANDRE MILANI FILHO

À PROCURA DE RUMO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

GRUPO ESPARRAMA APRESENTA ESPETÁCULO NO CDMCC

PROJETO RECUPERA NASCENTE NO BAIRRO BOA VISTA

PROJETO PREVÊ CRIAÇÃO DE CLÍNICA-ESCOLA PARA AUTISTAS

CONVÊNIO COM ITESP BENEFICIA TRÊS BAIRROS

REUNIÃO REPRESENTA PLANO DE SEGURANÇA ESCOLAR

OFICINA DE DANÇA ATENDE TERCEIRA IDADE

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

CONCESSIONÁRIA LEVA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITOPARA CRIANÇAS

PAT DE TATUÍ OFERECE EMPREGOS

LIONS PROMOVE JANTAR BENEFICENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PROJETO EVANGELIZA JARDIM SANTA RITA

TATUÍ REPRESENTADA NA APRESENTAÇÃO DO FS DE SÃO PAULO

PROJETO LEVA ARTES CÊNICAS PARA TRÊS ESCOLAS

ACIDENTE COM ESCORPIÕES  PREOCUPA TATUÍ E REGIÃO

CAMPANHA COMBATE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, Atos da Câmara Municipal de Tatuí, edital do Fórum do Comarca, edital da Elektro Redes S.A. e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí.

 

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This entry was posted on março 28, 2019 at 9:09 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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