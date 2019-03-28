Destaques da edição de 30-3-2019

TATUÍ COM CRESCIMENTO DE EMPREGOS
MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA BANDA MAESTRO PINGO
BISPO DIZ QUE AGENTES PÚBLICOS DEVE SE APROXIMAR DO POVO
IN MEMORIAM – BOTÕES DA CIRANDA – ALEXANDRE MILANI FILHO
À PROCURA DE RUMO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
GRUPO ESPARRAMA APRESENTA ESPETÁCULO NO CDMCC
PROJETO RECUPERA NASCENTE NO BAIRRO BOA VISTA
PROJETO PREVÊ CRIAÇÃO DE CLÍNICA-ESCOLA PARA AUTISTAS
CONVÊNIO COM ITESP BENEFICIA TRÊS BAIRROS
REUNIÃO REPRESENTA PLANO DE SEGURANÇA ESCOLAR
OFICINA DE DANÇA ATENDE TERCEIRA IDADE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
CONCESSIONÁRIA LEVA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITOPARA CRIANÇAS
PAT DE TATUÍ OFERECE EMPREGOS
LIONS PROMOVE JANTAR BENEFICENTE
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PROJETO EVANGELIZA JARDIM SANTA RITA
TATUÍ REPRESENTADA NA APRESENTAÇÃO DO FS DE SÃO PAULO
PROJETO LEVA ARTES CÊNICAS PARA TRÊS ESCOLAS
ACIDENTE COM ESCORPIÕES PREOCUPA TATUÍ E REGIÃO
CAMPANHA COMBATE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, Atos da Câmara Municipal de Tatuí, edital do Fórum do Comarca, edital da Elektro Redes S.A. e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí.
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