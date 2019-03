NOVO PLANO DE SAÚDE ATENDERÁ EM TATUÍ

Nesta sexta-feira (15), 11 horas, uma solenidade na Prefeitura de Tatuí apresenta oficialmente o COOPUS – Plano de Saúde que atuará na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. O convite para cerimônia foi feito pela prefeita Maria José Vieira de Camargo, interventora Márcia Aparecida Giriboni de Souza e Gustavo Polli Antonio, vice-presidente da Coopus. A assessoria de imprensa informa que “a Santa Casa busca bons parceiros e nesta oportunidade proporciona um importante avanço com a parceria da operadora de Saúde Coopus em Tatuí”.

Sobre a empresa – A Coopus foi constituída em 5 de fevereiro de 1993 na cidade de Campinas. Segundo sua assessoria, “é o resultado do esforço de empresários e profissionais da área de recursos humanos, que se desdobraram na busca de um sistema diferenciado de assistência à saúde para amparar o trabalhador e seus familiares. Atua como operadora de planos de saúde sob registro nº. 41.916-8 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Está presente em mais de 90 cidades do estado de São Paulo e exerce suas atividades de modo a promover assistência à saúde de qualidade aos seus beneficiários”. Consta ainda que “a Coopus entende que a avaliação cuidadosa da competência técnica dos profissionais de sua rede credenciada, bem como a quantidade disponibilizada em seus planos de saúde, influencia diretamente na agilidade e nos resultados dos tratamentos realizados na segurança e na satisfação de seus usuários. Em sua rede credenciada, em consta mais de 1500 médicos, 200 clínicas de diagnose e terapia, 70 hospitais e 48 prontos-socorros. Nos casos de acidente, urgência e emergência, com beneficiário em trânsito, estando este fora da área de abrangência contratada e em localidade onde a Coopus não tenha serviço credenciado, é lhe disponibilizado atendimento via Abramge – Associação Brasileira de Medicina de Grupo”.

