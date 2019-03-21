Destaques da edição de 23-3-2019

TATUÍ REGISTRA SETE CASOS DE DENGUE
PREFEITURA COMEMORA DIA MUNDIAL DA ÁGUA
RELÍQUIA DE FREDERICO OZANAM EM TATUÍ
IN MEMORIAM – CARÁTER – REV. LÁZARO LOPES ARRUDA
CONCESSIONÁRIA APOIA “LEI DO MINUTO SEGUINTE”
DESTAQUES
O DECLÍNIO MORAL DA HUMANIDADE – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
SERESTEIROS COM TERNURA NO MÚSICA NA PRAÇA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
SEBRAE PROMOVE CURSO DE SALGADEIRO
“FUTURO CIENTISTA” REALIZA PALESTRA PARA 800 ALUNOS
CHUVA ULTRAPASSA VOLUME ESPERADO PARA MARÇO
CONVÊNIOS AUXILIAM ENTIDADES SOCIAIS DE TATUÍ
GOVERNO PROMOVE REGULAÇÃO FUNDIÁRIA
NOTAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 12-11-1933
CIRCUITO SESI DE ARTES DEFINE PROGRAMA EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
SABESP ABRE INSCRIÇÕES PARA APRENDIZES
IAZAKI ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIOS
FALECIMENTOS
CEU DAS ARTES COM MUSICAL INFANTIL
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS IMÓVEIS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV PÓR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Cartório de Registro de Imóveis, Funerária Rodrigues e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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