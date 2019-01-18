Destaques da edição de 19-1-2019

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CARNÊS DO IPTU COMEÇAM A SER DISTRIBUÍDOS EM JANEIRO
GONZAGA DEFINE PRIORIDADES NA ASSEMBLEIA
BOLSONARO FLEXIBILIZA A POSSE DE ARMAS NO BRASIL
SECRETARIA ABRE INSCRIÇÕES PARA ESCOLA DE ESPORTES
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A SAÚDE DA NAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
SONETO – DR. LINCOLN
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE PRIORIZA POLÍTICAS PÚBLICAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
REUNIÃO UNIFICA ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE ESCORPIÕES
CÂMARA AUTORIZA BONIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
MARIA TUCA COM MUITOS FREQUENTADORES NO FIM DE SEMANA
PALAVRAS CRUZADAS
OFICINA DO SEBRAE NA PRAÇA DO MUSEU
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TATUÍ PROGRAMA CAMPANHA “JANEIRO BRANCO”
ONG COLOCA TATUÍ NO PROGRAMA CULTURA VIVA
FALECIMENTOS
PROJETO DE FÉRIAS NO “MAGALHÃES PADILHA”’
ELEKTRO OFERECE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO
COLUNA POLICIAL
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EDITAIS DE PROCLAMAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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