53 NOTIFICAÇÕES DE ESCORPIÕES CAUSAM PREOCUPAÇÃO EM TATUÍ

O surgimento de escorpiões em vários pontos da cidade vem causando preocupação no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que em 2017 ocorreram 37 notificações de acidentes com escorpiões. No ano passado esse número subiu para 53 notificações, e nestes primeiros dias de 2019, já são quatro notificações. “Há também os atendimentos realizados diretamente no Centro de Controle de Zoonoses, que foram 23 em 2017 e 47 em 2018. Agora, em 2019, já são 25, mas sem nenhum caso de óbito”, esclarece o visitador sanitário Samuel Gimenez, do CCZ.

Em relação ao maior aparecimento de escorpiões nesta época do ano, Samuel explica que “o calor diminui a umidade dos esconderijos, o que provoca o deslocamento dos escorpiões para outros locais escuros e úmidos. Como no verão também há incidência de chuvas fortes, esses abrigos, muitas vezes, são atingidos e os bichos são obrigados procurar outros esconderijos”.

Existem algumas medidas preventivas para evitar acidentes com escorpiões nas residências. As principais são a vedação com tela de metal dos ralos de saída de água pluvial, utilização de ralos com tampas de abrir e fechar em lavanderias, banheiros e outros cômodos da casa, a vedação com borracha ou “cobrinhas” de pano nas portas de acesso ao imóvel, a instalação de telas mosqueteiras nas janelas e a vedação de frestas e buracos nos rodapés e paredes. Além disso, os cidadãos devem manter móveis afastados das paredes cerca de dez centímetros, não deixar as toalhas e roupas em geral secando encostadas em paredes ou tocando o chão, verificar sapatos e tênis, virando-os para baixo e sacudindo antes de calçar e não deixar lençóis e roupas de cama encostadas no chão.

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Tatuí também esclarece que, desde o mês de dezembro, realiza um mutirão para notificação de terrenos sujos na cidade, pois os escorpiões costumam se abrigar debaixo de folhas secas, tijolos, madeira e outros locais úmidos e escuros. “A legislação prevê um prazo de 15 dias após a notificação para que o proprietário limpe o terreno. Passado esse prazo, o fiscal realiza nova vistoria, e se o local continuar sujo, uma multa é emitida e enviada ao proprietário. Se mesmo assim este não cumprir a determinação, a Prefeitura realiza a limpeza do terreno, com cobrança de taxa”. Os munícipes podem notificar casos de terrenos sujos pelo fone: (15) 3259-8463 ou na Ouvidoria Online da Prefeitura (www.tatui.sp.gov.br/serviços/ouvidoria).

Se o morador encontrar um escorpião em sua residência e quiser recolher o mesmo, é aconselhável o uso de luvas e um recipiente longo de “boca” grande, para encostá-lo no escorpião e fazer com que ele entre ali. Este recipiente deve conter álcool e ser levado ao Centro de Controle de Zoonoses, na Rua José Ortiz de Camargo, nº 594, Centro, para identificação e mapeamento sobre aparecimento dos tipos de escorpiões.

Os escorpiões picam como ato de defesa. Uma vez se sentindo ameaçado, ele ataca utilizando sua cauda, onde se localiza o ferrão, que inocula o veneno. As picadas de escorpiões não são muito visíveis, mas provocam dor com intensidade moderada, causam inchaços, dormência, suor, vômitos, transpiração excessiva, tremores, salivação e, nos casos mais graves, perda de consciência e até a morte. As regiões do corpo mais atingidas pelas picadas dos escorpiões são os membros inferiores e superiores.

Em caso de acidentes com escorpiões, devem ser tomadas as seguintes medidas: não colocar nada sobre a picada (álcool, pomada, gel, etc.), apenas lavar em água corrente com sabão neutro ou detergente; não “sugar” o local da picada; não fazer torniquete; não tomar nenhum medicamento sem prescrição médica, apenas ingerir bastante água; dirigir-se imediatamente ao Pronto Socorro e, se possível, levar o escorpião em um recipiente para análise do clínico em relação ao tratamento e utilização ou não do soro antiescorpiônico ou antiaracnídico.

