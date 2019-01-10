Destaques da edição de 12-1-2019

SECRETARIA ALERTA PARA OS CUUIDADOS COM A DENGUE
PREFEITURA AUMENTA EM 4,05% O IPTU EM TATUÍ
TATUIANOS PARTICIPAM DA SÃO SILVESTRE
TRABALHO DE ALUNOS DA FATEC COMBATE A AIDS
SONETO – DR.LINCOLN
A ALMA MILITAR DO POLÍTICO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
COLUNA GENTE
PARCERIA BENEFICIA FAMÍLIAS COM LÂMPADAS DE LED
SAMU ENTREGA BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS
TATUÍ RECEBE VERBA PARA CADEIRAS DE DENTISTAS
REUNIÃO AVALIA ATIVIDADES DO BANCO DE SANGUE
TRANSFERÊNCIAS NAS ESCOLAS ENCERRA NESTA SEXTA-FEIRA
BANCO DE ALIMENTOS BENEFICIA 319 FAMÍLIAS
ESCOLA ‘GUALTER NUNES” REALIZA VESTIBULINHO
JUNTA INICIA ALISTAMENTO MILITAR
EDITAL PREMIA PROJETO DO CEU DAS ARTES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1933
PAT COM VAGAS DE EMPREGOS
PRODUTORES RURAIS DEVEM ENTREGAR DIPAM
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
DETRAN DISPONIBILIZA LICENCIAMENTOS
FORÇAS DE SEGURANÇA PROMOVEM OPERAÇÃO SATURAÇÃO
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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