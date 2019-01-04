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Destaques da edição de 5 de Janeiro de 2018

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  • GONZAGA ASSUME MANDATO DE DEPUTADO ATÉ MARÇO
  • CONSERVATÓRIO ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS
  • DESTAQUES
  • O LEGADO DE MICHEL – GAUDÊNCIO TORQUATO
  • SONETO – DR. LINCOLN
  • SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO – FIAMMETTA EMENDABILI
  • COLUNA GENTE
  • TATUÍ CERTIFICADA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL
  • EXPOSIÇÃO KARIBU EM CARTAZ NO MUSEU
  • DUAS MORTES NAS ESTRADAS DA REGIÃO NESTE FIM DE ANO
  • INFORMATIVO DE COMPRAS
  • VEREADORES APROVAM ORÇAMENTO DE R$ 353,1 MILHÕES
  • CONCURSO ELEGE MISS E MISTER AFRO 2018
  • TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
  • PALAVRAS CRUZADAS
  • COLUNA DE ESPORTES
  • COLUNA POLICIAL
  • FALECIMENTOS
  • CLASSIFICADOS
  • NOVELAS
  • CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
  • MATÉRIAS OFICIAIS (Atos da Câmara Municipal de Tatuí e editais da Prefeitura Municipal de Tatuí).
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This entry was posted on janeiro 4, 2019 at 7:57 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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