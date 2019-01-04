Destaques da edição de 5 de Janeiro de 2018

- GONZAGA ASSUME MANDATO DE DEPUTADO ATÉ MARÇO
- CONSERVATÓRIO ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS
- DESTAQUES
- O LEGADO DE MICHEL – GAUDÊNCIO TORQUATO
- SONETO – DR. LINCOLN
- SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO – FIAMMETTA EMENDABILI
- COLUNA GENTE
- TATUÍ CERTIFICADA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL
- EXPOSIÇÃO KARIBU EM CARTAZ NO MUSEU
- DUAS MORTES NAS ESTRADAS DA REGIÃO NESTE FIM DE ANO
- INFORMATIVO DE COMPRAS
- VEREADORES APROVAM ORÇAMENTO DE R$ 353,1 MILHÕES
- CONCURSO ELEGE MISS E MISTER AFRO 2018
- TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
- PALAVRAS CRUZADAS
- COLUNA DE ESPORTES
- COLUNA POLICIAL
- FALECIMENTOS
- CLASSIFICADOS
- NOVELAS
- CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
- MATÉRIAS OFICIAIS (Atos da Câmara Municipal de Tatuí e editais da Prefeitura Municipal de Tatuí).
Anúncios
Deixe um comentário