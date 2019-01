Destaques da edição de 5 de Janeiro de 2018

GONZAGA ASSUME MANDATO DE DEPUTADO ATÉ MARÇO

CONSERVATÓRIO ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS

DESTAQUES

O LEGADO DE MICHEL – GAUDÊNCIO TORQUATO

SONETO – DR. LINCOLN

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO – FIAMMETTA EMENDABILI

COLUNA GENTE

TATUÍ CERTIFICADA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL

EXPOSIÇÃO KARIBU EM CARTAZ NO MUSEU

DUAS MORTES NAS ESTRADAS DA REGIÃO NESTE FIM DE ANO

INFORMATIVO DE COMPRAS

VEREADORES APROVAM ORÇAMENTO DE R$ 353,1 MILHÕES

CONCURSO ELEGE MISS E MISTER AFRO 2018

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS (Atos da Câmara Municipal de Tatuí e editais da Prefeitura Municipal de Tatuí).

Anúncios