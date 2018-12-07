Destaques da edição de 8-12-2018

PREFEITURA ABRE “NATAL ESPETACULAR”
DESFILES DE CARAVANAS NATALINAS ALEGRAM RUAS
CHAPA DA SITUAÇÃO VENCE ELEIÇÃO DA OAB DE TATUÍ
PREFEITURA VAI REGULAMENTAR VAGAS GRATUITAS NO CENTRO
DESTAQUES
O NOSSO HABITAT IDEOLÓGICO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
CIRCUITO CULTURAL LEVA MÚSICA PARA REGIÃO
CAMPANHA DE TRÂNSITO INCENTIVA DIREÇÃO RESPONSÁVEL
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA ESCOLA DR. GUALTER NUNES
MEIO AMBIENTE EM NOVO ENDEREÇO
COLUNA GENTE
INFORMATIVO DE COMPRAS
CONSERVATÓRIO PROMOVE MOSTRA DE PRÁTICA DE CONJUNTO
ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO EM TATUÍ
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
SESSÃO SOLENE NA CÂMARA ENTREGA TÍTULOS DE CIDADANIA
CORAL DA CIDADE DIVULGA APRESENTAÇÕES
PEDIATRIA DA SANTA CASA EM NOVO ESPAÇO
SESI APRESENTA AUTO DE NATAL
EQUIPE REALIZA PALESTRA SOBRE OSTOMIA
MUSEU APRESENTA FILME “O MENINO E O MUNDO”
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DO ANO DE 1933
TATUÍ COM QUATRO VOCACIONADOS AO SACERDÓCIO
TV RECORD MUDA DE CANAL EM TATUÍ
COLUNA DE ESPORTES
PROGRAMA FUTURO CIENTISTA AVALIA PROJETOS
CONVÊNIO SINALIZA PONTOS TURÍSTICOS DE TATUÍ
CONFERÊNCIA DE CULTURA DEFINE AGENDA DE 2019
PROJETO CRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
ESCOLA DE TATUÍ RECEBE CADEIRA DA CAMPANHA DO LACRE
FATECS DIVULGAM LOCAIS DE VESTIBULAR
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
RESERVISTAS CONVOCADOS PARA ATUALIZAR CADASTRO
CLASSIFICADOS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Edital do Estatuto da Guarda Civil Municipal de Tatuí, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, Concurso Público da Fundação Educacional Manoel Guedes, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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