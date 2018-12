ACENDENDIMENTO DO “PINHEIRÃO” ABRE “NATAL ESPETACULAR”

No sábado (1º), a Prefeitura de Tatuí realizou a cerimônia de abertura do projeto “Natal Espetacular”, com o acendimento das luzes natalinas do “Pinheirão” no “Jardim da Santa”. A tradicional árvore de Natal de Tatuí, que já foi considerada a maior do mundo e virou cartão postal da cidade, recebeu 43 cordões iluminados com 1.300 luzes. A Árvore de Natal é enfeitada com luzes há 62 anos. A iniciativa foi do grupo “Dezessete”’, em 1956, para alegrar as festividades de fim de ano em Tatuí.

Neste ano, o Jardim da Santa recebeu trabalhos do “Projeto Natal Espetacular”, do Fundo Social, em convênio com o Fundo Social do Estado. Foram reaproveitadas cerca de trinta mil garrafas “PET” para confeccionar uma árvore de Natal de 4,5 metros, presépio e vários enfeites natalinos. O Centro Cultural, na esquina da praça, é o cenário da “Casa do Papai Noel”, em um ambiente totalmente coberto, com decoração natalina. Ali o público pode registrar seu momento com o Papai e a Mamãe Noel e fotografar o “Pinheirão” do alto do prédio. A Casa do Papai Noel irá funcionar até dia 23 de dezembro, das 19 às 22 horas, com entrada gratuita.

