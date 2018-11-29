Destaques da edição de 1-12-2018

8 DE DEZEMBRO – TATUÍ COMEMORA DIA DA PADROEIRA
PRAÇA PAULO SETÚBAL SEDIA COPA DO BRASIL DE BANDAS
BIG BAND ENCERRA MÚSICA NA PRAÇA
DESTAQUES – HC DE LULA
A FEIÇÃO DO NOVO GOVERNO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
CONSERVATÓRIO SEDIA MOSTRA DE ARTES CÊNICAS
PREFEITURA ABRE NATAL ENCANTADO
PROJETO APROVADO REENQUADRA CARGOS NA PREFEITURA
TATUIANO NA LISTA DA BANCADA DA BALA NO CONGRESSO
BAZAR DE NATAL NO FUNDO SOCIAL
CONDEPHAT REALIZA CONFERÊNCIA SOBRE PATRIMÔNIO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
PADRE ASSUME PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO
SHOW DE STAND UP COMEDY NO CEU DAS ARTES
COMUNIDADE RECADO ORGANIZA ACAMPAMENTO DE JOVENS
SESI APRESENTA SHOWS GRATUITOS NA PRÓXIMA SEMANA
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Casa de Apoio Irmãos de Rua São José, Assembleia do Residencial Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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