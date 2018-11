DECISÃO DO STJ MANTÉM LULA NA CADEIA

Uma decisão monocrática de 86 página, datada de 22 de novembro, prolatada pelo ministro Felix Ficher, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou provimento ao Recurso Especial 1.765.139/PR, impetrado pelos advogados do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Com essa decisão, o STJ mantém a condenação criminal do ex-presidente e ele permanecerá na prisão.

Os defensores de Lula nutriam forte expectativa em uma proposta dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que reconhecia a presunção de inocência somente após condenação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após esta decisão prolatada pelo ministro Felix Ficher, esta solução intermediária proposta por Toffoli e Mendes não mais beneficia o ex-presidente Lula. Ao cessar este efeito intermediário (prisão após condenação pelo STJ) o ex-presidente será mantido na prisão para cumprir sua pena de mais de nove anos de reclusão..

