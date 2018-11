DESMENTIDO DO STF LEVA MORO A ENVIAR MENSAGEM A MINISTRO

Na manhã desta sexta-feira (2), uma nota atribuída à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, pelo site “brasil247” provocou um desmentido oficial da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF). Na tarde desta sexta-feira, o site “brasil257” publicou o desmentido com o título “STF desmente que Celso de Mello sentiu ultrajado com virtual indicação de Moro ao STF”. O desmentido oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) levou o juiz Sérgio Moro a enviar uma mensagem ao ministro tatuiano e Celso respondeu ao juiz federal de Curitiba. A Folha de São Paulo publicou o desmentido em sua edição digital. Abaixo a íntegra da troca de mensagem dos dois magistrados, recebidas com exclusividade pelo Jornal Integração:

“Prezado Ministro Celso de Mello. É Sergio Moro. Acabaram me passando seu número de telefone. Tomei a liberdade de lhe enviar essa mensagem. Espero não estar sendo inconveniente. Agradeço a nota de desmentido enviada por V.Exa. Tenho grande admiração por sua produção jurisprudencial, sua firmeza moral aliada ao compromisso com o Estado de Direito. Tomei uma decisão ontem muito difícil. Aceitei pela oportunidade de aprimorar a agenda anticorrupção e anticrime organizado. Tenho porém muito claro que só se pode agir com respeito à democracia e a “rule of law”. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não se tem a intenção de aprovar nada extravagante. Espero que isso também contribua para afastar alguns receios quanto ao futuro. Por outro lado, trabalharei sempre com respeito a essa Corte Suprema e às instituições. O STF é peca central na sustentação da democracia e do Estado de Direito. Desculpe a extensão da msg e fico à disposição. Att, Sergio Fernando Moro.”

A resposta de Celso de Mello:

“Eminente Dr. Sergio Moro. Antes de mais nada, quero cumprimentá-lo pelo honroso convite que lhe foi dirigido pelo Presidente-eleito ! Não tenho dúvida alguma de que o Senhor está à altura dos graves e elevados encargos que desempenhará com absoluta competência, inabalável firmeza, inegável talento e inderrogável respeito pela autoridade e supremacia da Constituição e das leis da República na implementação de uma agenda – essencial à preservação da ordem democrática – de necessário e efetivo combate à macrodelinquência, inclusive governamental, à delinquência transnacional e à criminalidade organizada, conferindo, assim, real concreção aos compromissos que o Brasil assumiu no plano internacional e no contexto, entre outras, das Convenções das Nações Unidas de Palermo e de Mérida ! Fico feliz em sabê-lo à frente do que sempre considerei um dos mais importantes Ministérios da República, cuja longa tradição histórica iniciou-se já no Império ! De outro lado, quero reiterar-lhe que JAMAIS falei ou disse a quem quer que seja o que me foi atribuído pela mídia nas edições impressas e eletrônicas! Fiquei extremamente preocupado quando li essa notícia, por ser totalmente improcedente e destituída de qualquer fundamento e veracidade !!! Jamais teria tido a reação absurda que me foi atribuída! Tenha certeza de que é grande o meu respeito pelo Senhor! Desejo-lhe muita felicidade e sucesso total nas próximas etapas de sua vida profissional, como digno sucessor de Honório Hermeto Carneiro Leão (Marquês do Paraná), Bernardo Pereira de Vasconcelos , José Antonio Pimenta Bueno (Marquês de São Vicente), Campos Salles, Carlos Maximiliano, Epitácio Pessoa, João Luis Alves, Paulo Brossard e Oscar Dias Correa, entre muitos outros que, no Império e na República (alguns dos quais foram ou tornaram-se Ministros do Supremo Tribunal Federal) , mostraram-se grandes estadistas e vultos merecedores do respeito de nossa Pátria!

Atenciosamente,CELSO DE MELLO “.

Anúncios