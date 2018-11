Destaques da edição de 10-11-2018

BANDA SINFÔNICA ABRE SEMANA DA MÚSICA

GRUPO DE PERCUSSÃO NA PRAÇA DA MATRIZ

CASTELLO BRANCO COMEMORA 50 ANOS

TATUIANO RESPONDE MENSAGEM DE MORO

CRÍTICAS QUE NÃO SE SUSTENTAM – MARCOS CINTRA

A VELHA GUERRA VERBAL DO PT – GAUDÊNCIO TORQUATO

FATEC CONTRATA DOCENTE

AMOR E VINHO – SONETE – DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CÂMARA APROVA PROJETO “FICHA LIMPA”

CONSERVATÓRIO ESTREIA ÓPERA “O SÉTIMO SELO”

RECITAIS NO CONSERVATÓRIO

FAESB DESENVOLVE PROJETO COM PLANTAS

VAGAS DE ESTÁGIO NA ELEKTRO

INSCRIÇÕES PARA ESCOLAS TÉCNICAS

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

FESTA PARA O RECANTO BOM VELHINHO

PALAVRAS CRUZADAS

CIA TEATRAL COM PEÇA NO CEU DAS ARTES

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital da Fundação Educacional Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios