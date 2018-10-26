Destaques da edição de 28-10-2018

TATUIANO CENSURA DISCURSO GOLPISTA DO FILHO DE BOLSONARO
JUSTIÇA ELEITORAL AUDITA URNAS EM TATUÍ
TATUIANOS VOLTAM ÀS URNAS NESTE DOMINGO
IVA SERÁ DESASTROSO – MARCOS CINTRA
PONTOS FORA DA CURVA – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
TSE AINDA NÁO JULGOU RECURSO DE GONZAGA
BANDA SINFÔNICA JOVEM APRESENTA-SE PARA ESTUDANTES
GALA LÍRICA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
INSCRIÇÕES PARA JORNAL REGENCIAL NO CONSERVATORIO
COLUNA GENTE
RECITAL MARCA LANÇAMENTO DE CD NO MUSEU
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
PREFEITURA INSTALA CÂMERAS NAS ESCOLAS
TATUIANOS RECEBEM DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR
PROJETO REGULAMENTA TRANSPORTE DE DEFICIENTES
INSCRIÇÕES PARA CONCURSO NA CÂMARA PELO ACESSA SP
ESCOLAS TÉCNICAS INSCREVEM PARA VESTIBULINHO 2019
TATUI E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU CELEBRA PADROEIRO
NATAL É TEMA DE CURSOS GRATUITOS
SINFÔNICA JOVEM EM CONCERTO DE ANIVERSÁRIO
COLUNA DE ESPORTES
FESTA ARRECADA FUNDOS PARA CASA DO BOM VELHINHO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
MUSEU E PARQUE FECHAM NESTE FIM DE SEMANA
OUTUBRO ROSA NO JARDIM GONZAGA
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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