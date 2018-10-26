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Destaques da edição de 28-10-2018

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TATUIANO CENSURA DISCURSO GOLPISTA DO FILHO DE BOLSONARO

JUSTIÇA ELEITORAL AUDITA URNAS EM TATUÍ

TATUIANOS VOLTAM ÀS URNAS NESTE DOMINGO

IVA SERÁ DESASTROSO – MARCOS CINTRA

PONTOS FORA DA CURVA – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

TSE AINDA NÁO JULGOU RECURSO DE GONZAGA

BANDA SINFÔNICA JOVEM APRESENTA-SE PARA ESTUDANTES

GALA LÍRICA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

INSCRIÇÕES PARA JORNAL REGENCIAL NO CONSERVATORIO

COLUNA GENTE

RECITAL MARCA LANÇAMENTO DE CD NO MUSEU

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

PREFEITURA INSTALA CÂMERAS NAS ESCOLAS

TATUIANOS RECEBEM  DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR

PROJETO REGULAMENTA TRANSPORTE DE DEFICIENTES

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO NA CÂMARA PELO ACESSA SP

ESCOLAS TÉCNICAS  INSCREVEM PARA VESTIBULINHO 2019

TATUI E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU CELEBRA PADROEIRO

NATAL É TEMA DE CURSOS GRATUITOS

SINFÔNICA JOVEM EM CONCERTO DE ANIVERSÁRIO

COLUNA DE ESPORTES

FESTA ARRECADA FUNDOS PARA CASA DO BOM VELHINHO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

MUSEU E PARQUE FECHAM NESTE FIM DE SEMANA

OUTUBRO ROSA NO JARDIM GONZAGA

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

 

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This entry was posted on outubro 26, 2018 at 6:13 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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