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Destaques da edição de 3-11-2018

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BOLSONARO E DÓRIA ELEITOS VENCEM EM TATUÍ

CEMITÉRIOS DEVEM RECEBER MILHARES DE VISITANTES

LUTA PELA DIGNIDADE

CORTAR E RACIONALIZAR GASTOS – MARCOS CINTRA

O GOVERNO BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

SONETO – JUREI TE AMAR – DR. LINCOLN

QUATROCENTÃO COM NOVO GANHADOR DE PRÊMIO

CONSERVATÓRIO NA SEMANA DE CRAVO NO RIO

ETECS COM LISTA DE REDUÇÃO DE TAXA DE VESTIBULINHO

PROJETO ENCERRA COM APRESENTAÇÃO DE PEÇAS

MÚSICA DE RAIZ NA PRAÇA DA MATRIZ

VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

PALAVRAS CRUZADAS

MUSEU EXIBE FILME MATO SEM CACHORRO

JANTAR ARRECADA PARA FESTA DA PADROEIRA

GRUPO KTRIONS NO CEU DAS ARTES

HORÁRIO DE VERÃO COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA

COLUNA DE ESPORTES

SANTA CASA PROMOVE BAZAR

COLUNA POLICIAL

ABERTAS MATRÍCULAS NAS PRÉ-ESCOLAS DE TATUÍ

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on novembro 1, 2018 at 4:58 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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