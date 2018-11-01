Destaques da edição de 3-11-2018

BOLSONARO E DÓRIA ELEITOS VENCEM EM TATUÍ
CEMITÉRIOS DEVEM RECEBER MILHARES DE VISITANTES
LUTA PELA DIGNIDADE
CORTAR E RACIONALIZAR GASTOS – MARCOS CINTRA
O GOVERNO BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
SONETO – JUREI TE AMAR – DR. LINCOLN
QUATROCENTÃO COM NOVO GANHADOR DE PRÊMIO
CONSERVATÓRIO NA SEMANA DE CRAVO NO RIO
ETECS COM LISTA DE REDUÇÃO DE TAXA DE VESTIBULINHO
PROJETO ENCERRA COM APRESENTAÇÃO DE PEÇAS
MÚSICA DE RAIZ NA PRAÇA DA MATRIZ
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
PALAVRAS CRUZADAS
MUSEU EXIBE FILME MATO SEM CACHORRO
JANTAR ARRECADA PARA FESTA DA PADROEIRA
GRUPO KTRIONS NO CEU DAS ARTES
HORÁRIO DE VERÃO COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA
COLUNA DE ESPORTES
SANTA CASA PROMOVE BAZAR
COLUNA POLICIAL
ABERTAS MATRÍCULAS NAS PRÉ-ESCOLAS DE TATUÍ
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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