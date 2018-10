JUSTIÇA ELEITORAL TESTA URNAS EM TATUÍ

A juíza eleitoral Lígia Cristina Berardi Machado convidou representantes de jornais da 140ª Zona Eleitoral para participar no dia 23 de outubro, 9 horas, do teste de votação a ser realizado nas urnas eletrônicas. A magistrada informa que “estas poderão ser selecionadas aleatoriamente pelos legitimados ao citado no artigo 80, parágrafo 4º. da Resolução 23.554/2017, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”. Segue a juíza afirmando que esta é “oportunidade em que também lhes será facultada a conferência das assinaturas digitais dos programas instalados nas urnas”.

Para a juíza eleitoral, a participação da imprensa é de fundamental importância para ampliar a transparência do pleito do próximo dia 28 de outubro, reforçando a legitimidade do resultado que dele advirá, sentencia a juíza Lígia Berardi Machado.

Segundo turno – Dia 28 de outubro, os paulistas e tatuianos voltam às urnas para eleger o novo presidente da República e o governador de São Paulo. Para o mais alto cargo do Poder Executivo brasileiro disputam as eleições Jair Bolsonaro (17) e Fernando Haddad (13). E para o governo do estado, os candidatos são João Dória (45) e Márcio França (40). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta os eleitores que se houver qualquer problema na urna na hora do voto, este deve ser comunicado ao presidente da seção e registrado por escrito a ocorrência.

