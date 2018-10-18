Destaques da edição de 20-10-2018

CRIANÇAS HOMENAGEIAM NOSSA SENHORA APARECIDA
FILME “QUATRO IRMÃS”, COM VERA HOLTZ, EM MOSTRA INTERNACIONAL
SONETO – FALSO AMOR – DR. LINCOLN
REFORMA TRIBUTÁRIA EM PAUTA – MARCOS CINTRA
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O TRUNFO É PAUS – GAUDÊNCIO TORQUATO
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ADVOGADOS DENUNCIAM GOLPE
BIG BAND NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA
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INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COOPERATIVA DE CRÉDITO SE INSTALA EM TATUÍ
OFICINA DE FOTOGRAFIA NO MUSEU PAULO SETÚBAL
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APAE PROMOVE “COSTELA FOGO DE CHÃO”
CÂMARA APROVA PROJETO ALTERANDO ARTIGOS EM LEI
AGENDA CULTURA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DO ANO DE 1933
FUNDO SOCIAL FORMA NOVOS CUIDADORES
JOVENS SOLISTAS DE PIANO NO CONSERVATÓRIO
COOP DESTINA VERBA PARA ENTIDADE
ATRAÇÕES NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
ESCOLA RECEBE GRUPO DE CHORO
COLUNA DE ESPORTES
ESPETÁCULO PERFOMATICO NO CEU DAS ARTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
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NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS (Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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