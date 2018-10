Destaques da edição de 20-10-2018

CRIANÇAS HOMENAGEIAM NOSSA SENHORA APARECIDA

FILME “QUATRO IRMÃS”, COM VERA HOLTZ, EM MOSTRA INTERNACIONAL

SONETO – FALSO AMOR – DR. LINCOLN

REFORMA TRIBUTÁRIA EM PAUTA – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

O TRUNFO É PAUS – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

ADVOGADOS DENUNCIAM GOLPE

BIG BAND NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA

BELTRAMI REGE ORQUESTRA SINFÔNICA

PROSSEGUE MOSTRA DE PRÁTICA DE CONJUNTO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COOPERATIVA DE CRÉDITO SE INSTALA EM TATUÍ

OFICINA DE FOTOGRAFIA NO MUSEU PAULO SETÚBAL

COOPERATIVAS FIRMAM PARCERIA PARA RECICLÁVEIS

APAE PROMOVE “COSTELA FOGO DE CHÃO”

CÂMARA APROVA PROJETO ALTERANDO ARTIGOS EM LEI

AGENDA CULTURA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DO ANO DE 1933

FUNDO SOCIAL FORMA NOVOS CUIDADORES

JOVENS SOLISTAS DE PIANO NO CONSERVATÓRIO

COOP DESTINA VERBA PARA ENTIDADE

ATRAÇÕES NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

ESCOLA RECEBE GRUPO DE CHORO

COLUNA DE ESPORTES

ESPETÁCULO PERFOMATICO NO CEU DAS ARTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS (Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios