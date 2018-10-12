Destaques da edição de 13-10-2018

“ONDA BOLSONARO” ELEGE DEPUTADO FEDERAL DE TATUÍ
PREFEITURA ORGANIZA FESTA PARA CRIANÇAS
MÚSICA NA PRAÇA COMEMORA DIA DAS CRIANÇAS
SONETO – DR. LINCOLN
IVA É INCOMPATÍVEL COM O MUNDO DIGITAL – MARCOS CINTRA
O VENTO NA DIREÇÃO DO CAPITÃO – GAUDÊNCIA TORQUATO
O PRIMEIRO DEPUTADO FEDERAL DE TATUÍ – CHRISTIAN PEREIRA
COLUNA GENTE
PROJETO BENEFICIA SERVIDORES DO SAÚDE DA FAMÍLIA
FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA PRAÇA DO CARROÇAO
PRÁTICA DE CONJUNTO COM ATRAÇÕES NO CONSERVATÓRIO
AGENDA CULTURA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
CONSELHO APROVA PEDIDO DE ORDENAÇÃO PRESBITERIAL
PARÓQUIA SÃO LÁZARO COMEMORA DIA DA PADROEIRA DO BRASIL
FATECS DEFINEM CALENDÁRIO DE VESTIBULAR
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
MOSTRA TEATRAL NO CONSERVATÓRIO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
ELEIÇÕES DE 2018 EM TATUÍ (Os 100 mais votados para deputados estaduais e federais em Tatuí, votação de presidente da República, Senadores e Governador e os eleitos por São Paulo para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados).
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca, Creci e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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