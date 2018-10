MAIS DE 85 MIL ELEITORES PODEM VOTAR EM TATUÍ

Um total de 85.353 eleitores está apto a votar nas Eleições 2018 em Tatuí. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a maioria dos eleitores locais são mulheres, somando 52,4% do eleitorado. São 44.721 mulheres aptas a votar. Os homens representam 47,6% do eleitorado local. Somam 40.598 eleitores. Em Tatuí, neste domingo (7), são 231 seções eleitorais.

Na E.E. Barão de Suruí, maior colégio eleitoral de Tatuí, estão 20 seções. Depois vem a EMEF Eugênio Santos com 15 seções e as escolas estaduais Chico Pereira e Lienette Avallone Ribeiro, com 13 seções cada. Com 12 seções, está a EE Fernando Guedes de Moraes (Jardim Lucila). Com 11 seções, estão as escolas ETEC Sales Gomes, EMEF Maria da Conceição Oliveira Marcondes (Valinho), EE Ary de Almeida Sinisgalli (Vila Esperança) e EMEF Magaly Azambuja de Toledo (Jardim Santa Rita de Cássia). Com 10 seções, estão as escolas EMEF João Florêncio, EE Altina Maynards Araújo (Boqueirão) e EMEF José Tomás Borges (Santa Cruz). Com 9 seções está o NEBAM Ayrton Senna da Silva. Com 8 seções, estão as escolas EE Semiramis Turelli Azevedo (Jardim Tóquio), EMEF Maria Eli da Silva Camargo (Jardim Rosa Garcia), EE Deócles Vieira de Camargo e EE Lígia Vieira de Camargo Del Fiol (Vila Angélica). Com 7 seções, está a EMEF Terezinha Vieira de Camargo Barros (Jardim Manoel de Abreu). Com 5 seções, estão a EMEF Accacio Vieira de Camargo (Vila São Cristóvão) e EMEF José Galvão Sobrinho (Jardim Tóquio). Com 3 seções, está o CEPEM Benedicta Pereira Fiusa Orsi (Jardim da Infância). Com duas seções, estão as escolas CEPEM Cacilda Sá de Oliveira (bairro dos Mirandas), CEPEM Élide Vanni (Congonhal), EMEF José Menezes Bueno (Distrito de Americana), EMEI Maria Cristina Ferrão V. Martins (Jardim Gonzaga), Complexo Educacional Maria Aparecida Camargo Voss (Jardim Lírio) e CEPEM Lala Del Fiol (Santa Cruz). Com apenas uma seção, está a EMEF Orlando Bellucci (bairro dos Oliveiras).

Os eleitores terão que votar em seis candidatos para os cinco cargos em disputa nas Eleições 2018, na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Boca de urna – Arregimentar eleitores ou fazer propaganda de boca de urna no dia da votação é crime. A regra, prevista no parágrafo 5º do artigo 39 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), estabelece como punição detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5 mil a 15 mil UFIR.

Também constituem crimes, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, bem como a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. O eleitor que for flagrado praticando tais crimes receberá as mesmas punições.

Por outro lado, a legislação permite, no dia do pleito, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

No entanto, é vedado, até o término do horário de votação, qualquer ato que caracterize manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos, tal como a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado.

O uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato também é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras.

Os fiscais partidários, nos trabalhos de votação, somente podem usar crachás em que constem o nome e a sigla da legenda ou coligação a que sirvam, também sendo vedada a padronização do vestuário.

Resultados no celular – A Justiça Eleitoral disponibilizou o aplicativo “Resultados”, uma ferramenta que permite aos cidadãos acompanharem o andamento do processo de totalização das Eleições 2018. A aplicação é uma versão atualizada do “Apuração 2014”, desenvolvida para o pleito daquele ano, que se tornou o aplicativo mais baixado do Tribunal Superior Eleitoral.

Com o novo app é possível acompanhar a contagem de votos de todo o Brasil e visualizá-la a partir de consulta nominal, que apresenta o quantitativo de votos totalizados para cada candidato com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno.

Nas eleições deste ano, além do “Resultados”, o TSE disponibiliza outros cinco aplicativos: JE Processo, Boletim de Mão, E-título, Mesários e Pardal. Todos estão disponíveis para o eleitor tanto na versão para Android quanto para IOS e podem ser baixados nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

