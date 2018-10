CÂMARA DE TATUÍ ABRE CONCURSO

A partir das 10 horas da próxima segunda-feira (15), estarão abertas as inscrições para os interessados em prestar o concurso público da Câmara Municipal de Tatuí, para os cargos de vigia (uma vaga), auxiliar legislativo (uma vaga), motorista (uma vaga), assistente de informática (uma vaga), contador (uma vaga) e procurador legislativo (duas vagas). A jornada semanal de trabalho é de trinta horas e o valor das inscrições varia de acordo com o cargo pretendido e a escolaridade, assim como os vencimentos.

Este concurso está sob a responsabilidade da Fundação Para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, através do site: www.vunesp.com.br, onde os interessados encontrarão o edital completo e demais informações sobre o concurso. O edital também se encontra disponível no site da Câmara Municipal de Tatuí, (www.camaratatui.sp.gov.br), na aba “concursos”, e no quadro de avisos do Departamento de Administração da Casa de Leis, na Avenida Cônego João Clímaco (Mangueiras), nº 226.

As inscrições prosseguem até às 17 horas do dia 13 de novembro, observado o horário oficial de Brasília. A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista para dia 20 de janeiro de 2019, de acordo com a distribuição dos cargos estabelecida no edital do concurso.

