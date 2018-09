TATUÍ CONTA COM HOTEL DA REDE IBIS

Na segunda-feira (10), o município passou a contar com mais um hotel. O Ibis Tatuí, com 133 habitações, incluindo 14 para portadores de necessidades especiais, distribuídos em sete pavimentos, localiza-se no Bairro Nova Tatuí, próximo ao Fórum da Comarca.

Na solenidade de inauguração dois investidores discorreram sobre a abertura. “Foram anos de muita luta para podermos estar aqui e ver este sonho se realizando”, disse Caio Ernani. Para João Paulo Fiúza, uma ideia não vale nada se ela não for posta em prática. “O Ibis Tatuí representa a ideia de projetos e pessoas que acreditam em Tatuí e que vivem para vê-la prosperar”, disse o investidor. Ele também disse que a hotelaria é algo novo para eles e por isso a parceria com a Safe Hotéis tem valido muito. “Não conhecemos a operação hoteleira e a Safe Hotéis trouxe a expertise para colocar este hotel em operação. Agradecemos muito também ao Fábio Rogério Vieira, do Hotel Del Fiol, a quem não vemos como concorrente mas sim como parceiro e, juntos, entregamos a melhor hospedagem em Tatuí”, finalizou Fiúza. O vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro disse que ele e a prefeita estão acostumados a inaugurar obras públicas e que a inauguração do Ibis Tatuí estava sendo uma surpresa. “Estar aqui vendo jovens investidores preocupados com nossa cidade é muito bom. É muito bom também ver tantas pessoas prestigiando a cidade. Já podemos adiantar e dizer que iremos fazer a obra de pavimentação da Marginal da Rodovia Antonio Romano Schincariol para melhorar o acesso ao hotel”, promete o vice-prefeito.

A prefeita Maria José Gonzaga disse que o dia fora muito importante para Tatuí. “A Capital da Música se consolida como um município em franco desenvolvimento. É aqui que temos o maior conservatório musical da América Latina e a cidade está preparada para o turismo e negócios”, finalizou.

