Destaques da edição de 15-9-2018

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA

APOSTA DE TATUÍ GANHA R$ 2,7 MILHÕES NA LOTOFÁCIL

JUSTIÇA ELEITORAL INFORMA LOCAIS PARA JUSTIFICAR VOTOS

BANDA DE ITATINGA NA PRAÇA DA MATRIZ

DESTAQUES

TRIBUTAÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

MAIS EMOÇÃO OU MAIS RAZÃO?

COLUNA GENTE

PROVAS DE MPB E JAZZ NA PRAÇA DA MATRIZ

PÁROCO ASSUME DIREÇÃO ESTADUAL DE EC

TATUÍ CONTA COM HOTEL DA REDE IBIS

GRUPOS DO CONSERVATÓRIO APRESENTAM-SE NO TEATRO

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

RELATÓRIO FUNDIÁRIO APONTA 13 NÚCLEOS IRREGULARES

CAMPANHA VACINA CÃES E GATOS

NOVA DIRETORIA ASSUME CLUBE DA TERCEIRA IDADE

RESOLUÇÃO PODERÁ ALTERAR DIA DA SESSÃO DE CÂMARA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

NOTAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

FESTA DE SANTA CRUZ NESTE FIM DE SEMANA

LIONS PROMOVE JANTAR BENEFICENTE

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHA BENEFICIADOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANA 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios