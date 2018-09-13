Destaques da edição de 15-9-2018

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
APOSTA DE TATUÍ GANHA R$ 2,7 MILHÕES NA LOTOFÁCIL
JUSTIÇA ELEITORAL INFORMA LOCAIS PARA JUSTIFICAR VOTOS
BANDA DE ITATINGA NA PRAÇA DA MATRIZ
DESTAQUES
TRIBUTAÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
MAIS EMOÇÃO OU MAIS RAZÃO?
COLUNA GENTE
PROVAS DE MPB E JAZZ NA PRAÇA DA MATRIZ
PÁROCO ASSUME DIREÇÃO ESTADUAL DE EC
TATUÍ CONTA COM HOTEL DA REDE IBIS
GRUPOS DO CONSERVATÓRIO APRESENTAM-SE NO TEATRO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
RELATÓRIO FUNDIÁRIO APONTA 13 NÚCLEOS IRREGULARES
CAMPANHA VACINA CÃES E GATOS
NOVA DIRETORIA ASSUME CLUBE DA TERCEIRA IDADE
RESOLUÇÃO PODERÁ ALTERAR DIA DA SESSÃO DE CÂMARA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
NOTAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
FESTA DE SANTA CRUZ NESTE FIM DE SEMANA
LIONS PROMOVE JANTAR BENEFICENTE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHA BENEFICIADOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANA 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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