MINISTÉRIO DA SAÚDE ORIENTA PARA VACINAR CRIANÇAS NESTE SÁBADO

Embora a “Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo” termine oficialmente nesta sexta-feira (31), o Ministério da Saúde emitiu nota esta semana, orientando os estados e municípios que não atingiram a meta de imunização de 95% das crianças para que abram os postos de vacinação neste sábado (1º) e continuem a vacinar os menores na faixa de um a cinco anos de idade incompletos. Até a quarta-feira (29), em todo o País, de acordo com a nota do Ministério, cerca de 3,3 milhões de crianças ainda não haviam sido vacinadas. Em Tatuí, dados divulgados na semana passada davam conta de que os índices de vacinação giravam em torno de 60%, distantes, portanto, da meta.

A orientação do Ministério para que os gestores locais realizem uma nova mobilização, tem como objetivo vacinar essas crianças, que ainda não estão protegidas contra as duas doenças. A organização da mobilização é de responsabilidade de cada município, e por isso, é necessário verificar com as Secretarias Municipais de Saúde quais postos podem abrir neste sábado, para vacinar contra poliomielite e sarampo. “Queremos impedir que doenças já eliminadas retornem ao Brasil. Por isso, convocamos pais e responsáveis a levarem as crianças que ainda não foram vacinadas aos postos de saúde”, alerta o ministro da Saúde, Gilberto Occhi

Anúncios