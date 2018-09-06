Destaques da edição de 8-9-2018

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DÓRIA EM CAMPANHA EM TATUÍ
SECRETARIA PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA
FALECE JOSÉ ORLANDO, ASSESSOR DA CÂMARA
IVA É BUROCRÁTICO E ULTRAPASSADO – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
SONETO – DR. LINCOLN
PEDRAS SOBRE O JUDICIÁRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO
FEIRA DO LIVRO OFERECE MAIS DE DOIS MIL TÍTULOS
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INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
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BIG BAND NA PRAÇA DA MATRIZ
PREFEITURA RECUPERA NASCENTE EM BAIRRO RURAL
FUNDO SOCIAL ORGANIZA BAZAR
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MUSEU EXIBE FILME GAGA
FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA
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(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e Condomínio Residencial Esplanada, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil d
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