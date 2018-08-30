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Destaques da edição de 1-9-2018

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TATUÍ COM 85.353 ELEITORES APTOS NA ELEIÇÃO DE 2018

OAB INAUGURA CASA DO ADVOGADO

IBGE ESTIMA 120.533 HABITANTES EM TATUÍ

NÃO AO FATIAMENTO DO IVA – MARCOS CINTRA

SONETO – DESPEDIDA – DR. LINCOLN

OS TRÊS TIPOS DE CAMPANHA – GAUDÊNCIO TORQUATO

CAMPANHA RECOLHEE MAIS DE 1790 EMBALAGENS DE AGROTÓXICO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CONSERVATÓRIO ORGANIZA SEMINÁRIO DE REGÊNCIA

CORAL DA CIDADE RETOMA ATIVIDADES

GRUPO JOVEM APRESENTA-SE NO CEU DAS ARTES

PROJETO PRORROGA PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DE OBRAS

ALUNOS DO FUTURO CIENTISTA PARTICIPAM DE AVALIAÇÃO

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1933)

PALAVRAS CRUZADAS

SERESTEIROS DE TATUÍ NA PRAÇA DA MATRIZ

IGREJA CELEBRA MISSA COM LIBRAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PREFEITURA ATENDERÁ PESSOAS DE RUA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

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This entry was posted on agosto 30, 2018 at 4:06 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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