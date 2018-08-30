Destaques da edição de 1-9-2018

TATUÍ COM 85.353 ELEITORES APTOS NA ELEIÇÃO DE 2018
OAB INAUGURA CASA DO ADVOGADO
IBGE ESTIMA 120.533 HABITANTES EM TATUÍ
NÃO AO FATIAMENTO DO IVA – MARCOS CINTRA
SONETO – DESPEDIDA – DR. LINCOLN
OS TRÊS TIPOS DE CAMPANHA – GAUDÊNCIO TORQUATO
CAMPANHA RECOLHEE MAIS DE 1790 EMBALAGENS DE AGROTÓXICO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CONSERVATÓRIO ORGANIZA SEMINÁRIO DE REGÊNCIA
CORAL DA CIDADE RETOMA ATIVIDADES
GRUPO JOVEM APRESENTA-SE NO CEU DAS ARTES
PROJETO PRORROGA PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DE OBRAS
ALUNOS DO FUTURO CIENTISTA PARTICIPAM DE AVALIAÇÃO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1933)
PALAVRAS CRUZADAS
SERESTEIROS DE TATUÍ NA PRAÇA DA MATRIZ
IGREJA CELEBRA MISSA COM LIBRAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
COLUNA POLICIAL
PREFEITURA ATENDERÁ PESSOAS DE RUA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
Deixe um comentário