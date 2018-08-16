Destaques da edição de 18-8-2018

RONTAN RETOMA ATIVIDADES EM TATUÍ
CAMPANHA VACINA CONTRA POLOMIELITE E SARAMPO
ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM TATUÍ
CREMES SUSPENDE REGISTRO DE SUPOSTO MÉDICO
REFORMA DO JUDICIÁRIO – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
À DIREITA, VOLVER – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
QUARTETO APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
MP OFERECE VAGAS PARA ANALISTA JURÍDICO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
TCE ALERTA SOBRE CONTAS DO TATUIPREV
BANCO DE ALIMENTOS ATENDE 2981 FAMÍLIAS
TEATRO NO CEU DAS ARTES
PALESTRA DO SEBRAE
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
CORPORAÇÃO PORTO-FELICENSE NA PRAÇA DA MATRIZ
ESCOLA DE ELETRICISTAS COM NOVA TURMA
SUBESTAÇÃO BENEFICIA MAIS DE 30 MIL PESSOAS
AÇÃO AMBIENTAL COLETA EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS
PATRIMÔNIO CULTURAL NO CEU DAS ARTES
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário