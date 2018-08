Destaques da edição de 18-8-2018

RONTAN RETOMA ATIVIDADES EM TATUÍ

CAMPANHA VACINA CONTRA POLOMIELITE E SARAMPO

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM TATUÍ

CREMES SUSPENDE REGISTRO DE SUPOSTO MÉDICO

REFORMA DO JUDICIÁRIO – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

À DIREITA, VOLVER – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

QUARTETO APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO

MP OFERECE VAGAS PARA ANALISTA JURÍDICO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

TCE ALERTA SOBRE CONTAS DO TATUIPREV

BANCO DE ALIMENTOS ATENDE 2981 FAMÍLIAS

TEATRO NO CEU DAS ARTES

PALESTRA DO SEBRAE

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

CORPORAÇÃO PORTO-FELICENSE NA PRAÇA DA MATRIZ

ESCOLA DE ELETRICISTAS COM NOVA TURMA

SUBESTAÇÃO BENEFICIA MAIS DE 30 MIL PESSOAS

AÇÃO AMBIENTAL COLETA EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS

PATRIMÔNIO CULTURAL NO CEU DAS ARTES

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios