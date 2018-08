SÃO JOÃO DO BENFICA RETORNA APÓS 42 ANOS

Na terça-feira (31), após 42 anos no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba, a imagem de São João do Benfica está de volta a Tatuí. A prefeita Maria José Vieira de Camargo esteve na Arquidiocese de Sorocaba e foi recebida pelo arcebispo Dom Julio Endi Akamine. Ela estava acompanhada pelo padre Elcio Roberto de Góes (Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição), chefe de gabinete Christian Pereira de Camargo e Hélio de Barros.

A prefeita entregou ao arcebispo um ofício da Prefeitura de Tatuí reivindicando que a imagem voltasse para o seu local de origem. No documento, a prefeita destaca o valor histórico, cultural e religioso da peça sacra. Maria José ainda levou uma carta assinada pelo bispo diocesano Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, da Diocese de Itapetininga, com a mesma reivindicação. Na carta Dom Gorgônio relata “que a Imagem tem um valor histórico e religioso para o povo tatuiano, está ligada à fundação da cidade, que começou na pequenina Capela de São João do Benfica”.

Dom Julio atendeu de pronto a solicitação. A comitiva de Tatuí seguiu então para a Catedral de Sorocaba, onde foi recebida pelo padre Tadeu Rocha Moraes, que responde também pelas imagens do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba. Ali foi lavrado uma “Declaração de Devolução de Acervo”, onde em um dos trechos, diz: “a Arquidiocese de Sorocaba cede em caráter definitivo, quaisquer direito de posse da referida imagem, assim como quaisquer responsabilidades sobre a guarda e conservação da mesma”.

Retirada da Imagem causou comoção em Tatuí – Na edição número 4, fevereiro de 1976, o Jornal Integração publicou na primeira página a foto do pedestal e informou sobre a requisição da imagem de São João do Benfica pela então Diocese de Sorocaba, por determinação de dom José Lambert. Na época, um religioso de Tatuí, preocupado com a repercussão da medida tomada pela Diocese diante da comunidade, chamou um repórter do Jornal Integração para registrar a transferência da imagem para o Museu de Arte Sacra de Sorocaba. O assunto comoveu a comunidade católica que, há 42 anos, esperava pelo retorno do Santo ao seu local de origem.

Anúncios